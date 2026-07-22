Новые туристические проекты Самарской области получили поддержку рабочей группы при инвесткомитете

В региональном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам при инвестиционном комитете Самарской области. Участники рассмотрели две инициативы в сфере туризма и гостеприимства, претендующие на включение в перечень стратегических инвестиционных проектов региона.

Открывая заседание, заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк отметил значимость поддержки инвесторов и сохранения инвестиционной активности в регионе. "Всесторонняя поддержка и сопровождение инвестпроектов позволяют инициаторам не только сокращать затраты и быстрее запускать предприятия, но и продолжать динамичное развитие на территории Самарской области", — подчеркнул он.

Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев рассказал участникам заседания о результатах работы делегации региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым на Петербургском международном экономическом форуме. "По итогам ПМЭФ 2026 г. Самарская область заключила 13 инвестиционных соглашений о реализации новых инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит 218 млрд руб.", — отметил Иван Манаев.

В ходе заседания члены рабочей группы рассмотрели два вопроса, связанных с реализацией туристических инвестпроектов на территории региона. Один из них связан с расширением действующего туристического комплекса в Тольятти. Реализация проекта обеспечит создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в бюджет, а также будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма, инфраструктуры и всесезонной рекреации в городе.

Еще один инициатор представил проект строительства дорожной гостиницы на территории Волжского района, которая расположится между Самарой и Тольятти. Как отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева, создание нового комфортного отеля не только расширит номерной фонд и улучшит транспортную инфраструктуру, но и станет драйвером для развития прилегающей территории.

По итогам обсуждения участники рабочей группы поддержали проекты и рекомендовали рассмотреть их на заседании инвестиционного комитета.

Реализация представленных инвестпроектов полностью соответствует задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".