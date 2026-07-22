Новые туристические проекты Самарской области получили поддержку рабочей группы при инвесткомитете

В региональном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам при инвестиционном комитете Самарской области. Участники рассмотрели две инициативы в сфере туризма и гостеприимства, претендующие на включение в перечень стратегических инвестиционных проектов региона.
Открывая заседание, заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк отметил значимость поддержки инвесторов и сохранения инвестиционной активности в регионе. "Всесторонняя поддержка и сопровождение инвестпроектов позволяют инициаторам не только сокращать затраты и быстрее запускать предприятия, но и продолжать динамичное развитие на территории Самарской области", — подчеркнул он.
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев рассказал участникам заседания о результатах работы делегации региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым на Петербургском международном экономическом форуме. "По итогам ПМЭФ 2026 г. Самарская область заключила 13 инвестиционных соглашений о реализации новых инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит 218 млрд руб.", — отметил Иван Манаев.
В ходе заседания члены рабочей группы рассмотрели два вопроса, связанных с реализацией туристических инвестпроектов на территории региона. Один из них связан с расширением действующего туристического комплекса в Тольятти. Реализация проекта обеспечит создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в бюджет, а также будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма, инфраструктуры и всесезонной рекреации в городе.
Еще один инициатор представил проект строительства дорожной гостиницы на территории Волжского района, которая расположится между Самарой и Тольятти. Как отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева, создание нового комфортного отеля не только расширит номерной фонд и улучшит транспортную инфраструктуру, но и станет драйвером для развития прилегающей территории.
По итогам обсуждения участники рабочей группы поддержали проекты и рекомендовали рассмотреть их на заседании инвестиционного комитета.
Реализация представленных инвестпроектов полностью соответствует задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.