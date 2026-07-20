РАНХиГС оценила зрелость управления научно-технологическим развитием регионов: Самарская область поднялась на 36 позиций

Состоялся очередной вебинар из цикла "Управление данными в сфере НТР: от нуля до дашборда", организованный Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Мероприятие было посвящено ключевым аспектам работы с информацией для принятия управленческих решений.
Центральной темой встречи стали результаты оценки зрелости организации системы управления научно-технологическим развитием (НТР) в субъектах Российской Федерации за 2024–2025 годы. В исследовании приняли участие 77 субъектов страны.
Самарская область продемонстрировала позитивную динамику, поднявшись на 36 позиций. По итогам 2025 года регион занял 15-е место в общероссийском рейтинге. Вместе с Республикой Башкортостан, Республикой Татарстан, Нижегородской, Томской и Московской областями губерния вошла в число 26 регионов-лидеров.
В ходе вебинара эксперты РАНХиГС представили рекомендации по визуализации ключевых показателей НТР в интерактивных дашбордах, а также провели обзор актуальных BI-инструментов. Подчеркивалось, что создание качественной аналитической панели требует участия высококвалифицированных IT-специалистов. На фоне растущего спроса со стороны рынка труда эта специальность остается наиболее популярной среди абитуриентов. В ответ на кадровые потребности в нынешнем году Самарская область получила дополнительно 400 бюджетных мест на подготовку профильных специалистов.
Практический опыт Самарской области по выстраиванию инфраструктуры сбора и обработки данных представил врио министра науки и высшего образования региона Марк Шлеенков. Руководитель ведомства отметил ведущую роль Совета при губернаторе Самарской области по науке и высшему образованию в региональной системе управления НТР. Он рассказал об организованной работе по сбору статистических данных и о том, какие решения принимаются органами исполнительной власти на основе полученной аналитики.
До 24 июля субъекты РФ заполняют анкеты зрелости НТР за первое полугодие 2026 года. Полученные данные позволят оценить эффективность усилий руководителей по созданию и внедрению процессов управления научно-технологическим развитием на местах.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.