Мэрия Самары продолжит поиски концессионеров для реконструкции "Чайки"

В 2021 г. власти Самары планируют заключить концессионные соглашения в отношении более чем 5300 объектов недвижимости. Их перечень утвержден соответствующим распоряжением.

Среди планируемых к передаче в концессию - в том числе здание горнолыжной базы "Чайка" в пос. Управленческий Красноглинского района, расположенной в 65-м квартале Самарского лесничества Самарского лесхоза. Площадь возведенного в 1974 г. спортивного объекта, отведенная под реконструкцию, составляет 350 кв метров.

Напомним, годом ранее администрация областного центра уже предпринимала попытки найти инвесторов для реконструкции спортивного объекта.

Сегодня объект, согласно данным реестра, опубликованного на сайте регионального минспорта, находится в оперативном управлении ФБОУ среднего профессионального образования "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва Самары".

Также чиновники Самары намерены подыскать инвесторов для реконструкции 5365 объектов теплоснабжения - котельных, теплотрасс, тепловых сетей и вводов.