Российские студенты нашли способ, как побороть хаос в ИТ-проектах

В крупных компаниях данные о проектах часто разрознены, что приводит к дублированию информации, потере важных данных и снижает эффективность бизнеса. Решение этой проблемы предложили более 300 студентов ведущих технических вузов страны.

На идеятоне Т1.Код.Март участники работали над созданием системы, которая объединяет данные о проектах из разных источников, анализирует их и предоставляет актуальную информацию в режиме реального времени. Соревнование прошло одновременно в семи городах России: Ижевске, Рязани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре, на площадках вузов-партнеров и в офисах Т1.

Используя искусственный интеллект и другие передовые технологии, более 70 команд разработали свои прототипы систем, а некоторые — даже фактически готовые программные продукты с инструкциями для запуска. Представленные решения могут не только собирать и обрабатывать информацию, но и анализировать ее, выявляя скрытые зависимости между данными и прогнозируя результаты проектов.

У ребят была полная свобода в выборе технологий и инструментов, поэтому они креативно подходили к заданию. Например, предлагали системы для интеллектуального рефакторинга кода, использовали блокчейн для хранения данных и оригинальные методы организации информации с помощью облаков тегов.

Эксперты идеятона оценивали, насколько прототипы эффективны, технически проработаны, практичны и готовы к интеграции. Победителями стали 129 участников: они получили приглашения на образовательный интенсив "ИТ-лагерь Т1".

"Т1.Код.Март — больше, чем просто соревнование для студентов. Идеятон стал площадкой для разработки инновационных идей и решений, которые в будущем могут изменить подходы к управлению данными. Образовательные проекты для молодежи — важная часть нашей стратегии по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли, особенно в регионах. Очень ценно было видеть на конкурсе студентов опорных вузов Т1 — из Самарского университета, ННГУ, НГУ, УрФУ, КубГУ. Такие мероприятия помогают нам выявлять талантливых и замотивированных студентов, предоставлять им возможности для роста и развития, а также знакомить их с реальными задачами, которые стоят перед ИТ-индустрией сегодня", — прокомментировала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга Т1.