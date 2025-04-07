"Акрон Холдинг" планирует запустить производство стальных дверей в Жигулевске

Самарская бизнес-группа "Акрон Холдинг" запустит в июне 2025 г. в Жигулевске завод по производству стальных входных дверей, пишет "Самарское обозрение".
Проектная мощность предприятия — до 150 тыс. штук в год, объем инвестиций — порядка 500 млн руб., использоваться будет оборудование из Китая. Как сообщает "СО", "Акрон Холдинг" заходит на рынок, оставшийся свободным после сворачивания аналогичного более масштабного тольяттинского проекта "Феррони". Трудоустраивая при этом и бывших работников "Феррони". Для реализации проекта выбрано жигулевское ООО "Энерготехмаш", располагающееся на существующей с 1952 г. промышленной площадке.
Основное направление деятельности "ЭТМ" — изготовление алюминиевых профилей, которое обеспечивает около 90% выручки. По словам генерального директора ЭТМ Григория Дорохина, сейчас активно развиваются другие направления, в том числе — поставка на АвтоВАЗ комплектующих, уже есть номинация на производство рейлингов на весь модельный ряд "Лад".
В перспективе нескольких лет на базе ЭТМ возможен запуск проекта индустриального парка. "У нас большая территория, есть пустующие корпуса. Хочется реализовать идею современного производственного комплекса", — поясняет в общении с "СО" Дорохин.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.