"Акрон Холдинг" планирует запустить производство стальных дверей в Жигулевске

Самарская бизнес-группа "Акрон Холдинг" запустит в июне 2025 г. в Жигулевске завод по производству стальных входных дверей, пишет "Самарское обозрение".

Проектная мощность предприятия — до 150 тыс. штук в год, объем инвестиций — порядка 500 млн руб., использоваться будет оборудование из Китая. Как сообщает "СО", "Акрон Холдинг" заходит на рынок, оставшийся свободным после сворачивания аналогичного более масштабного тольяттинского проекта "Феррони". Трудоустраивая при этом и бывших работников "Феррони". Для реализации проекта выбрано жигулевское ООО "Энерготехмаш", располагающееся на существующей с 1952 г. промышленной площадке.

Основное направление деятельности "ЭТМ" — изготовление алюминиевых профилей, которое обеспечивает около 90% выручки. По словам генерального директора ЭТМ Григория Дорохина, сейчас активно развиваются другие направления, в том числе — поставка на АвтоВАЗ комплектующих, уже есть номинация на производство рейлингов на весь модельный ряд "Лад".

В перспективе нескольких лет на базе ЭТМ возможен запуск проекта индустриального парка. "У нас большая территория, есть пустующие корпуса. Хочется реализовать идею современного производственного комплекса", — поясняет в общении с "СО" Дорохин.