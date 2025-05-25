ОТП Банк разыграет лаймовый автомобиль среди новых владельцев ОТП Карты

ОТП Банк запускает акцию с главным призом — ярким лаймовым автомобилем.

Для участия в акции необходимо с "19" мая 2025 г. по "15" июня 2025 г. включительно впервые оформить дебетовую ОТП Карту и совершить не менее одной покупки на сумму от 100 рублей.

За каждую покупку на указанную сумму клиент получает 1 шанс выиграть приз. Чем больше покупок — тем больше шансов на победу.

После оформления первой дебетовой ОТП Карты и совершения каждой покупки на сумму от 100 рублей в период акции участнику акции присваивается порядковый номер. Чем больше покупок на указанную сумму совершает участник, тем больше у него порядковых номеров и тем больше шансов выиграть приз.

Выбор победителя акции будет произведен случайным образом с помощью рандомайзера.

Победитель будет опубликован на сайте Банка и в официальных группах/каналах Банка в социальной сети "ВКонтакте"/"Одноклассники"/мессенджере "Телеграм", расположенных по адресам: https://vk.com/otpbank_ru, https://ok.ru/otpbank.ru, https://t.me/otpbanknews не позднее 23 часов 59 мин. 21 июня 2025 г. вместе с видео, в котором будет отображен процесс определения победителей.

Подробнее об условиях участия в акции на специальном сайте банка.

ОТП Карта сочетает в себе востребованные преимущества:

— кэшбэк до 5% в популярных категориях

— до 20% годовых на накопительном счете

— бесплатное обслуживание

— переводы до 5 млн ₽ в месяц через СБП

— мобильное приложение с поддержкой в чате.