ОТП Банк и Neuro Masters запустили творческий конкурс с призом 100 000 рублей

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ОТП Банк в рамках проекта Neuro Masters запускает творческий конкурс для ИИ-креаторов. Участники смогут проявить свои навыки в создании рекламного ИИ-видеоролика-манифеста под новую креативную рамку бренда. Это уникальная возможность и превратить рекламу в инновационный эксперимент, который отразит новое позиционирование ОТП Банка, и получить 100 000 рублей за лучшую работу.