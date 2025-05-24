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ОТП Банк и Neuro Masters запустили творческий конкурс с призом 100 000 рублей

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк в рамках проекта Neuro Masters запускает творческий конкурс для ИИ-креаторов. Участники смогут проявить свои навыки в создании рекламного ИИ-видеоролика-манифеста под новую креативную рамку бренда. Это уникальная возможность и превратить рекламу в инновационный эксперимент, который отразит новое позиционирование ОТП Банка, и получить 100 000 рублей за лучшую работу.

Конкурс открыт для участников из России.

Чтобы принять участие, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Ознакомиться с брифом ОТП Банка "ВСЁ БУДЕТ ОТП!".
2. Приступить к работе.
3. Загрузить работу по ссылке до 30 мая 17.00 (Московское время).
4. Прийти на Церемонию награждения 6 июня в кинотеатр "Октябрь" (Мск), где будет объявлен победитель конкурса. Стандартные билеты на мероприятие доступны за 0 рублей по промокоду PROMO100NEUROFEST.
5. Получить приз.

Подробная информация о проекте здесь.

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