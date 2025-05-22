16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов России по уровню развития ГЧП На границах муниципалитетов Самарской области создадут транспортно-пересадочные узлы "Лукойл" построит зеркальные АЗС на трассе "Обход Тольятти" В 2025 году по нацпроекту отремонтируют дорогу к Муранскому бору Более 1,7 млрд рублей господдержки получил малый и средний бизнес Самарской области в первом квартале

Экономика и бизнес

Самарская область вошла в ТОП-3 регионов России по уровню развития ГЧП

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область вошла в первую тройку субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП), заняв 3 место. Минэкономразвития России представило результаты соответствующего рейтинга по итогам 2024 года. При этом по динамике реализации проектов ГЧП регион обошел столицу страны, заняв 2 место.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Позиции регионов традиционно формируются из оценки трех факторов: динамики реализации проектов ГЧП в 2024 году, опыта создания таких проектов, а также работы органов власти и их вовлеченности в проекты ГЧП. К оценке работы регионов привлекаются независимые эксперты и представители бизнес-сообщества.

В этом году при составлении рейтинга федеральные власти существенно расширили подходы к оценке проектов, как с точки зрения их эффективности, так и их влияния на качество жизни населения. Нововведения позволят повысить качество проектов, прозрачность отрасли, а также доверие к механизму ГЧП и между участниками рынка.

"Мы взаимодействуем с бизнесом, применяя самые разные форматы и инструменты поддержки. И такое партнерство позволяет региону укреплять лидерские позиции по многим направлениям, обновлять инфраструктуру, создавать новые объекты в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, спорта и многих других", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В регионе накоплен значительный опыт реализации инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства. Сегодня в Самарской области реализуется 77 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 290 млрд рублей.

Особое внимание — формированию нормативно-правовой базы и созданию комфортного инвестиционного климата. В Самарской области каждый инвестор получает сопровождение на всех этапах реализации своих бизнес-планов.

Одним из примеров реализованных проектов стала общеобразовательная школа в жилом районе "Волгарь" в Самаре, которая уже 1 сентября 2024 года открыла свои двери для местных школьников. Важно, что инвесторы, реализующие ГЧП-проекты по строительству школ, получают льготу по имущественному налогу.

Без привлечения бюджетных инвестиций реализуются проекты в сфере здравоохранения. Жители региона получают качественные медицинские услуги, в том числе, диагностика и реабилитация, гемодиализ, организация лечебного питания и др.

"Мы отмечаем рост интереса инвесторов к участию в проектах с использованием разных форм ГЧП. Это, в том числе, проекты, связанные с комплексным развитием территории жилой застройки, — подчеркнул вице-губернатор Антон Емельяненко, курирующий экономический блок регионального правительства. — Активно привлекаем резидентов в особую экономическую зону "Тольятти" — условия и преференции ОЭЗ позволяют бизнесу в максимально короткие сроки запускать новые производства. Продолжаем развивать нашу флагманскую инвестплощадку — работаем над созданием третьей и четвертой очередей ОЭЗ", — добавил вице-губернатор.

В настоящее время на рассмотрении в областном правительстве находятся инициативы бизнеса в сфере автомобильного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №28

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

В Самаре началась "Зелёная весна"

В Самаре началась "Зелёная весна"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1