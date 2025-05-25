Некоторые отделения ОТП Банка получили новые имена

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В рамках программы по обновлению отделений ОТП Банка в концепции CareTech для удобства клиентов изменены названия дополнительных офисов в шести городах России. Два из них переехали по новому адресу.