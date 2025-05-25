Некоторые отделения ОТП Банка получили новые имена

В рамках программы по обновлению отделений ОТП Банка в концепции CareTech для удобства клиентов изменены названия дополнительных офисов в шести городах России. Два из них переехали по новому адресу.
Теперь найти нужный офис станет проще и удобнее.
Переименованные отделения:
- Тверь — Дополнительный офис "Тверской" теперь называется Дополнительный офис "Тверь".
- Санкт-Петербург — Дополнительный офис "Петроградский" стал Дополнительный офис "Василеостровский" и теперь располагается по новому адресу: 199004, г. Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 36/40.
- Калининград — Дополнительный офис "Калининградский" изменит название на Дополнительный офис "Калининград" до конца июня.
- Новосибирск — Дополнительный офис "Новосибирск, Гоголя, 38" теперь называется "Новосибирск, Гоголя, 38" Дополнительный офис "Гоголя".
- Иркутск — Дополнительный офис "Иркутский — 2" стал Дополнительный офис "Иркутск" и переехал на новый адрес: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 36.
- Улан-Удэ — Дополнительный офис "Улан-Удэнский-2" теперь называется Дополнительный офис "Улан-Удэ".
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