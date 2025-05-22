НОВИКОМ на KazanForum 2025: "зеленые" проекты, импортозамещение, развитие партнерств

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) принял активное участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum 2025". Делегация банка во главе с заместителем Председателя Правления Алексеем Кузнецовым провела ряд встреч с партнерами, а также обсудила с коллегами по отрасли вопросы цифровизации экономики, "зеленые" проекты, импортозамещение и международное сотрудничество.

В рамках деловой программы форума старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева выступила на заседании Российско-Таджикского делового совета и рассказала о перспективах развития отношений между финансовыми институтами двух стран. В частности, она обратила внимание на важность взаимного обмена опытом противодействия кибермошенникам.

Выступая на сессии "Влияние циклической экономики и "зеленых" проектов на развитие России и стран ОИС", Анна Лаврентьева рассказала о деятельности банка в области ОСК (окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление). Портфель "зеленых" и социальных проектов НОВИКОМа составляет почти 30 млрд рублей. Банком профинансированы такие значимые проекты как производство экологичного транспорта, создание очистных сооружений, внедрение автоматического контроля качества воды, учет экологических рисков на объектах городской инфраструктуры.

Старший вице-президент НОВИКОМа Саид Аминов рассказал об опыте банка по финансированию программ импортозамещения в рамках сессии "Россия — Иран: локализация производства газовых турбин".

Помимо этого, представители банка приняли участие в круглых столах и панельных дискуссиях по темам исламского банкинга, стандартизации партнерской финансовой деятельности, финансовой грамотности.

С целью расширения взаимодействия с крупными российскими предприятиями делегация НОВИКОМа провела ряд переговоров. Действующие и потенциальные партнеры обсудили вопросы сотрудничества, привлечения доступного финансирования и реализации совместных проектов.

На площадке мероприятия была проведена презентация особой экономической зоны "Алабуга", сотрудничество с которой зародилось на KazanForum в прошлом году. Стороны обсудили конкретные проекты для возможного финансирования НОВИКОМом.

"Растущий с каждым годом масштаб форума подтверждает всесторонний интерес к взаимодействию России и стран исламского мира. НОВИКОМ — активный участник этого процесса. Мы готовы делиться своими компетенциями и экспертизой как в реализации крупных международных проектов, так и в вопросах предоставления финансирования бизнесу", — отметил заместитель Председателя Правления Алексей Кузнецов.

Международный форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани уже в 16 раз. В этом году в нем приняли участие представители 104 стран. В рамках деловой и культурной программы форума прошло около 200 мероприятий, а количество участников превысило 20 тыс. человек.