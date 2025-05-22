Жители Самарской области могут оформить "Карту жителя" в Сбере

Оформить карту жителя Самарской области теперь можно в Сбере. Жители региона могут выпустить "Карту жителя" на карте "Мир" в специальном дизайне либо подключить этот сервис к своей действующей "СберКарте", выпускаемой на базе платежной системы "Мир" (в этом случае выпуск дополнительной карты не требуется). Подключиться к проекту можно буквально за несколько минут в приложении "СберБанк Онлайн", не выходя из дома, или обратиться в офис банка.

На "Карту жителя" можно получать не только пособия, пенсии и другие выплаты. Поскольку она привязана к банковской карте, ей можно оплачивать товары, проезд в общественном транспорте со скидкой, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнёров проекта. В настоящий момент — это более 180 компаний и ведомств.

"Участие Сбербанка в проекте "Карта жителя" Самарской области — это важный шаг навстречу нашим клиентам и жителям региона, ведь более 70% жителей Самарской губернии являются держателями карт Сбера. Наша цель — объединить все сервисы, льготы и денежные поступления в единую карту жителя, при этом используя уже имеющуюся банковскую карту "Мир", для удобства людей. Мы стремимся сделать этот сервис доступным и простым в использовании для всех, включая старшее поколение. Также важно, что "Карта жителя" сочетает в себе множество функций, устраняя необходимость носить с собой несколько карт и документов. Работая совместно с региональными властями, мы создаём инновационную инфраструктуру, содействуя цифровой трансформации Самары и Самарской области", — рассказала управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталия Красулина.

"Карта жителя Самарской области" — это универсальный ключ к цифровым социальным сервисам и важным ресурсам. Предполагается, что он позволит жителям Самары и региона получать услуги в сфере ЖКХ, транспорта, мобильной связи и т. д., а городу — мониторить и анализировать данные процессы. Например, востребованность тех или иных маршрутов общественного транспорта или товаров потребительского рынка. Рады, что Сбербанк активно участвует в реализации этой инициативы. Мы готовы сотрудничать и создавать будущее, в котором технологии облегчают повседневную жизнь самарцев и делают ее удобнее", — отметила первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

"Проект "Карта жителя Самарской области" сохраняет позицию "Цифровизация во благо людей", вектор развития проекта со старта направлен строго на организацию эффективного взаимодействия государственных организаций и коммерческого сектора в целях создания современных и удобных инструментов (сервисов) для повседневного использования гражданами. Реализованная технология регистрации существующих банковских карт национальной платежной системы "Мир" в проекте "Карта жителя Самарской области" является существенным стимулом для развития механизмов взаимодействия с торгово-сервисными предприятиями, расширит клиентские сценарии использования таких карт в экосистеме проекта "Карта жителя Самарской области". Команда проекта открыта для диалога со всеми участниками проекта и нацелена на дельнейшее развитие", — сообщил заместитель директора ГБУ СО "Цифровой регион" Максим Карсаков.