Лизинговая компания CARCADE приглашает посетить крупнейшую выставку строительной техники и технологий в России — СТТ Expo 2025

CARCADE примет участие в главном событии строительной отрасли 2025 года — Международной выставке строительной техники и технологий в России "CTT Expo 2025".

Выставка пройдёт с 27 по 30 мая в МВЦ "Крокус Экспо" по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16. В этом году она займёт 5 залов павильонов № 1 и № 2, а также все уличные площади выставочного центра. Одним из ключевых акцентов этого года станет 25-летний юбилей выставки. Ведущие мировые производители готовятся представить свои последние разработки и уникальные инновации, которые заинтересуют как опытных специалистов, так и новичков в отрасли.

"CTT Expo" ежегодно является площадкой для знакомства с новейшими тенденциями, обмена опытом и налаживания взаимовыгодных партнёрских отношений. Компании любого масштаба получают уникальную возможность провести прямые переговоры с ключевыми игроками строительного рынка и смежных отраслей и получить уникальные предложения и скидки, доступные исключительно посетителям выставки. Возможность знакомства с последними разработками ведущих производителей позволит оценить перспективы применения инновационных технологий и оптимизировать производственные процессы.

Компания CARCADE будет представлена в статусе лизингового партнёра на семи стендах ведущих поставщиков спецтехники. Специалисты компании помогут с подбором и проконсультируют по оптимальным условиям финансирования любой интересующей техники.

27 мая на стенде № 14-200;

27 — 29 мая на стенде № F2.20;

27 и 30 мая на стенде № 14-100;

27 — 30 мая на стендах № С2, Е-2.20, Е2.60, F1.40.

Для регистрации проходите по ссылке и вводите промокоды: JACCOMVEX, FAWCOMVEX, XCMGCТТ, EXCTT86, XGMACТТ. Специальные коды могут быть использованы неограниченное количество раз.