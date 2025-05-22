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НОВИКОМ обсудил перспективы кредитования реального сектора экономики

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг АО "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) принял участие в Пленарной сессии "Банкинг 2025: от роста к качеству" в рамках Банковского форума "Эксперт РА". Основной темой дискуссии стали перспективы кредитования и доступность финансовых ресурсов для реального сектора экономики.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Старший вице-президент банка НОВИКОМ Анна Лаврентьева в своем выступлении отметила, что в 2024 году банковский сектор заработал 3,8 трлн рублей, тем самым поставив новый рекорд по прибыли. Этому результату способствовал интенсивный рост кредитных портфелей, происходивший на фоне увеличенного спроса на облигационное финансирование. При этом банкам удалось избежать снижения качества портфеля, в том числе в корпоративном сегменте.

"В текущих условиях промышленность является локомотивом экономического роста. Это подтверждается динамикой производства и кредитования отрасли. Продолжают быть востребованными проекты, начатые ранее, которые реализуются с применением мер господдержки, с участием институтов развития, имеют гарантированный потребительский спрос на внутреннем либо внешнем рынке, а также проекты государственной значимости", — подчеркнула Анна Лаврентьева.

Форум, организованный рейтинговым агентством "Эксперт РА", объединил профессионалов финансового рынка: представителей профильных министерств, Банка России, кредитных организаций, бизнеса, экспертов.

Гид потребителя

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