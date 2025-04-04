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ИТ Транспорт и связь

Проект ВСК Feature Store признан лучшим кейсом в технологиях работы с данными в финтехе

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал лауреатом ежегодной национальной премии финансовых инноваций FINNEXT-2025. Проект по внедрению Feature Store в ВСК на базе Kolmogorov Continuity от Data Sapience признан лучшим кейсом в технологиях работы с данными в финтехе.

Feature Store — это платформа для управления данными и их подготовки к использованию в машинном обучении. Сервис выступает катализатором инноваций и повышения эффективности в страховой отрасли. При помощи него повышается скорость вывода новых ML-моделей, сокращаются затраты на их переобучение, уменьшается число ошибок при подготовке данных, улучшается качество андеррайтинговых решений, снижаются риски промышленной эксплуатации системы, а также происходит стандартизация разработки и внедрения данных для DS-задач.

Кроме того, в шорт-лист премии попал и другой проект ВСК — сервис обработки клиентских обращений, поступающих из надзорных органов. Благодаря автоматизации процесса с использованием технологий искусственного интеллекта компании удалось повысить его эффективность и скорость ответа клиентам, а также минимизировать риски получения предписаний и штрафов за несвоевременную реакцию на запрос. Оперативная и прозрачная обработка обращений поспособствовала повышению доверия клиентов к ВСК, что особенно важно в условиях постоянного контроля со стороны надзорных органов.

Премия FINNEXT учреждена Издательским домом "Регламент" и порталом FutureBanking для популяризации успешных кейсов российских компаний по цифровой трансформации финансового рынка, а также формированию новой партнерской среды и корпоративной культуры. Лучшие проекты и сервисы соответствовали критериям новизны, функциональности и полезности для клиента и бизнеса, а также получили признание потребителей и партнеров.

Гид потребителя

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