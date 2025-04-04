НОВИКОМу выделен лимит "зонтичных" поручительств на 2025 год

Дочерний банк Госкорпорации Ростех получил дополнительный лимит "зонтичных" поручительств от Корпорации МСП. Это сделает доступным кредиты для клиентов НОВИКОМа из сегмента малого и среднего предпринимательства. Получив финансирование, компании смогут реализовать значимые проекты.
С помощью "зонтичных" поручительств в 2024 году НОВИКОМ открыл кредитную линию предприятию — производителю автокомпонентов. Финансирование банка позволило компании поставить в срок пресс-форму, которая используется при производстве пластмассовых деталей интерьера и экстерьера для новой модели АВТОВАЗа Lada Iskra.
Еще один клиент НОВИКОМа, кредитуемый с помощью поручительств Корпорации МСП, — производитель составляющих для железнодорожных путей. Кредитные средства позволили предприятию нарастить выпуск продукции для крупных инфраструктурных проектов государственного значения: расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. В 2024 году компания начала осуществлять поставки новых изделий в Узбекистан.
"Получение дополнительных лимитов под "зонтичные" поручительства позволит банку нарастить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. А они, в свою очередь, смогут расширять производство, увеличивать объемы выпуска продукции и создавать новые рабочие места. Все это в совокупности стимулирует рост экономики и приближает достижение технологического лидерства России", — отметил старший вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса банка Денис Есипенок.
"Зонтичные" поручительства Корпорации МСП нужны предприятиям малого и среднего бизнеса, которым не хватает собственного залога для получения кредита. Корпорация берет на себя обязательства в размере до 50% от суммы при сроке кредитования до 60 месяцев. Привлеченное финансирование может быть направлено на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование ранее взятых кредитов. Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению Президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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