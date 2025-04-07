CARCADE продолжает развивать партнёрские отношения с официальными дилерами и поставщиками

Лизинговая компания CARCADE продолжает поддерживать партнёрские мероприятия, направленные на популяризацию автомобильных брендов и развитие сотрудничества с официальными поставщиками.

CARCADE демонстрирует разнообразие подходов к взаимодействию с целевой аудиторией. Так, 15 марта компания приняла участие в "Дне бренда HAVAL" в Туле. Мероприятие представляло собой комплексный подход к презентации технологичных кроссоверов бренда, ориентированный на широкий круг посетителей, независимо от их уровня знакомства с маркой. Организаторы постарались создать по-настоящему насыщенную программу, которая позволила гостям не только увидеть автомобили, но и лично ощутить их преимущества на тест-драйве. Специалисты CARCADE консультировали потенциальных покупателей по всем аспектам лизинговых программ, помогая выбрать оптимальные условия приобретения кроссоверов HAVAL. Кроме того, в рамках события был проведён мастер-класс по изготовлению собственных автомобильных ароматизаторов — гости смогли не только научиться создавать уникальные ароматы, но и получить сувенир на память. Ещё одним интересным элементом стал квест с поиском скрытых фирменных наклеек HAVAL, расположенных на территории проведения мероприятия.

С 31 марта по 4 апреля CARCADE приняла участие в другом масштабном мероприятии в сотрудничестве с компанией DDW. Мероприятие в Кургане было посвящено демонстрации установок горизонтально-направленного бурения и отличалось более профессиональной, технической направленностью. Здесь акцент делался на практических знаниях и навыках. В программу вошли практические занятия, в ходе которых учащиеся имели возможность самостоятельно провести пилотное бурение в реальных условиях, что, несомненно, является ценным опытом для будущих специалистов. Завершился день традиционным фуршетом и музыкальной программой.

Мероприятия прошли с успехом, собрав большое количество участников, что свидетельствует о растущей популярности китайского автопрома и эффективности сотрудничества CARCADE с официальными дилерами.

Как отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде", компания не только предоставляет финансовые услуги, но и активно вкладывается в развитие отрасли, способствуя созданию благоприятной атмосферы для взаимодействия с потенциальными клиентами.