Самарскую "дочку" Linde продают за 151 млн рублей

ООО "Линде Инжиниринг Рус", принадлежащее немецкому концерну Linde Group, выставлено на торги за 151,3 млн рублей.

100%-я доля Linde в ООО "Линде Инжиниринг Рус" реализуется в рамках погашения долга перед ООО "Русхимальянс" из-за недостроенного газоперерабатывающего завода в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области.

Ранее на эти цели Linde GMBH получило аванс в размере более 1 млрд евро, но в 2022 г. из-за санкций заморозило проекты в России. "Русхимальянс" обратился в суд за возмещением убытков, оцененных в 993 млн евро и 44 млрд рублей. Эти суммы погашаются за счет распродажи российских активов Linde Group: ООО "Линде Азот Тольятти", АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Криостар Рус", ООО "Праксэа Рус" и ООО "Праксайр Волгоград".

В конце 2024 г. ООО "Линде Азот Тольятти" выплатило стоимость доли немецкого концерна Linde Group в капитале общества, которую оценили в 15,29 млрд рублей.

4 апреля был объявлен аукцион по продаже ООО "Линде Инжиниринг Рус". Итоги конкурса подведут 14 мая.