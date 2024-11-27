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Экономика и бизнес

Linde лишилась доли в компании "Линде Азот Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Линде Азот Тольятти" выплатило стоимость доли немецкого концерна Linde Group в капитале общества. Деньги в рамках исполнительного производства получило ООО "Русхимальянс", которому иностранная компания должна погасить убытки за непостроенный газоперерабатывающий завод.

ООО "Линде Азот Тольятти" — совместное предприятие Linde и ПАО "КуйбышевАзот", производит аммиак и водород. 50%-ная доля немецкого концерна в тольяттинской предприятии была арестована в рамках иска "Русхимальянса" к Linde GMBH. Последнее получило на строительство газоперерабатывающего завода аванс в размере более 1 млрд евро. 

Концерн Linde Group начал работы в июле 2021 г., но в 2022-м заморозил проекты в России. 28 мая 2022 г. концерн "в одностороннем порядке приостановил работы по контракту со ссылкой на введение Европейским союзом односторонних ограничительных мер".

"Русхимальянс" обратился в суд за возмещением убытков, которые оценили в 993 млн евро и 44 млрд рублей. Гасить долги предполагалось за счет продажи долей российских "дочек" немецкого концерна. В качестве обеспечения требований суд наложил арест на доли в компаниях Linde. В их числе оказались общества с пропиской в Самарской области: ООО "Линде Азот Тольятти", ООО "Праксайр Самара" и ООО "Праксайр Азот Тольятти".

На долю в "Линде Азот Тольятти" было обращено взыскание. В октябре компания оплатила стоимость доли Linde в уставном капитале. Сумма сделки не раскрывается. По информации ИАС Seldon.Basis, уставный капитал тольяттинской организации составляет 6,95 млрд рублей.

В ПАО "КуйбышевАзот" на момент публикации не прокомментировали сделку.

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