Linde лишилась доли в компании "Линде Азот Тольятти"

ООО "Линде Азот Тольятти" выплатило стоимость доли немецкого концерна Linde Group в капитале общества. Деньги в рамках исполнительного производства получило ООО "Русхимальянс", которому иностранная компания должна погасить убытки за непостроенный газоперерабатывающий завод.
ООО "Линде Азот Тольятти" — совместное предприятие Linde и ПАО "КуйбышевАзот", производит аммиак и водород. 50%-ная доля немецкого концерна в тольяттинской предприятии была арестована в рамках иска "Русхимальянса" к Linde GMBH. Последнее получило на строительство газоперерабатывающего завода аванс в размере более 1 млрд евро.
Концерн Linde Group начал работы в июле 2021 г., но в 2022-м заморозил проекты в России. 28 мая 2022 г. концерн "в одностороннем порядке приостановил работы по контракту со ссылкой на введение Европейским союзом односторонних ограничительных мер".
"Русхимальянс" обратился в суд за возмещением убытков, которые оценили в 993 млн евро и 44 млрд рублей. Гасить долги предполагалось за счет продажи долей российских "дочек" немецкого концерна. В качестве обеспечения требований суд наложил арест на доли в компаниях Linde. В их числе оказались общества с пропиской в Самарской области: ООО "Линде Азот Тольятти", ООО "Праксайр Самара" и ООО "Праксайр Азот Тольятти".
На долю в "Линде Азот Тольятти" было обращено взыскание. В октябре компания оплатила стоимость доли Linde в уставном капитале. Сумма сделки не раскрывается. По информации ИАС Seldon.Basis, уставный капитал тольяттинской организации составляет 6,95 млрд рублей.
В ПАО "КуйбышевАзот" на момент публикации не прокомментировали сделку.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.