Самарский депутат Владимир Купцов возглавил представительство госхолдинга "Ростех"

Заместитель председателя комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы Владимир Купцов вернулся в кресло главы местного представительства госкорпорации "Ростех". Соответствующий приказ датирован 28 марта 2025 года, пишет "Самарское обозрение".
Кресло главы представительства стало вакантным после перехода его бывшего руководителя Николая Чернышева на другую работу.
До 2019 года Купцов уже возглавлял представительство "Ростеха", но недолго, он перешел оттуда на позицию главного федерального инспектора по Самарской области (на которой также не задержался). В новой должности Купцов будет курировать региональные заводы "Ростеха" и, как предполагает издение, войдет в состав их совета директоров.
Владимир Купцов получил широкую известность в регионе благодаря своим строительным программам. В 2011 году Купцов стал смещаться от бизнеса в сторону госслужбы: сначала его избрали депутатом Самарской губернской думы. В 2016 году он возглавил самарское представительство госкорпорации "Ростех". В 2019 году Купцов занял пост главного федерального инспектора Самарской области, на котором проработал около года. 19 сентября 2021 года Владимир Купцов был избран депутатом Самарской губернской думы VII созыва, там он стал заместителем председателя комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам и членом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.
"Ростех" владеет в Самарской области рядом крупных промышленных предприятий. Представители группы управляют такими заводами, как АВТОВАЗ, "ОДК-Кузнецов", "Авиаагрегат". Кроме того, "Ростех" выступает совладельцем компаний "Металлист-Самара" и самарский завод "Экран". Глава регионального представительства "Ростеха" традиционно принимает участие в управлении заводами. Ранее Купцов уже входил в советы директоров "ОДК-Кузнецов", "Авиаагрегата" и СЗ "Экран".
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.