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Экономика и бизнес

Самарский депутат Владимир Купцов возглавил представительство госхолдинга "Ростех"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Заместитель председателя комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы Владимир Купцов вернулся в кресло главы местного представительства госкорпорации "Ростех". Соответствующий приказ датирован 28 марта 2025 года, пишет "Самарское обозрение".

Кресло главы представительства стало вакантным после перехода его бывшего руководителя Николая Чернышева на другую работу.

До 2019 года Купцов уже возглавлял представительство "Ростеха", но недолго, он перешел оттуда на позицию главного федерального инспектора по Самарской области (на которой также не задержался). В новой должности Купцов будет курировать региональные заводы "Ростеха" и, как предполагает издение, войдет в состав их совета директоров.

Владимир Купцов получил широкую известность в регионе благодаря своим строительным программам. В 2011 году Купцов стал смещаться от бизнеса в сторону госслужбы: сначала его избрали депутатом Самарской губернской думы. В 2016 году он возглавил самарское представительство госкорпорации "Ростех". В 2019 году Купцов занял пост главного федерального инспектора Самарской области, на котором проработал около года. 19 сентября 2021 года Владимир Купцов был избран депутатом Самарской губернской думы VII созыва, там он стал заместителем председателя комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам и членом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

"Ростех" владеет в Самарской области рядом крупных промышленных предприятий. Представители группы управляют такими заводами, как АВТОВАЗ, "ОДК-Кузнецов", "Авиаагрегат". Кроме того, "Ростех" выступает совладельцем компаний "Металлист-Самара" и самарский завод "Экран". Глава регионального представительства "Ростеха" традиционно принимает участие в управлении заводами. Ранее Купцов уже входил в советы директоров "ОДК-Кузнецов", "Авиаагрегата" и СЗ "Экран".

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