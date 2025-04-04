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"Самый большой торт": ОТП Банк и Пикабу запускают спецпроект

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк и Интернет-портал "Пикабу" запустили специальный проект — игру "Самый большой торт", приуроченный к 31 дню рождения ОТП Банка. В нем каждый сможет создать свой идеальный десерт и вместе с незабываемыми эмоциями получить интересные награды, сообщили в пресс-службе банка.

Соревнование в "пекарском" искусстве на самый высокий торт пройдет с 3 апреля по 11 мая 2025 года на специальной странице Пикабу. Участникам необходимо собрать как можно больше коржей, формируя из них устойчивый торт. Чтобы попасть в турнирную таблицу и стать победителем, нужно набрать минимум 31 балл — 1 балл за каждый корж.

Итоги будут подведены с 12 по 15 мая 2025 года включительно. Но играть можно столько, сколько захочется.

100 участников, набравших наибольшее количество баллов, получат возможность забрать иные сюрпризы — дополнительный к существующему лимиту в 3000 рублей кэшбэк 31% от всех покупок (до 3100 бонусных рублей). Покупки нужно будет совершить по ОТП Карте в период с 16 мая по 16 июня 2025 года. Для победителей, занявших первые 10 мест, предусмотрено дополнительное поощрение — дебетовая карта ОТП Premium с бесплатным годовым обслуживанием.

Все детали спецпроекта в любое время доступны на его странице, там же в режиме реального времени обновляется турнирная таблица лучших "пекарей".

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