"Самый большой торт": ОТП Банк и Пикабу запускают спецпроект

ОТП Банк и Интернет-портал "Пикабу" запустили специальный проект — игру "Самый большой торт", приуроченный к 31 дню рождения ОТП Банка. В нем каждый сможет создать свой идеальный десерт и вместе с незабываемыми эмоциями получить интересные награды, сообщили в пресс-службе банка.
Соревнование в "пекарском" искусстве на самый высокий торт пройдет с 3 апреля по 11 мая 2025 года на специальной странице Пикабу. Участникам необходимо собрать как можно больше коржей, формируя из них устойчивый торт. Чтобы попасть в турнирную таблицу и стать победителем, нужно набрать минимум 31 балл — 1 балл за каждый корж.
Итоги будут подведены с 12 по 15 мая 2025 года включительно. Но играть можно столько, сколько захочется.
100 участников, набравших наибольшее количество баллов, получат возможность забрать иные сюрпризы — дополнительный к существующему лимиту в 3000 рублей кэшбэк 31% от всех покупок (до 3100 бонусных рублей). Покупки нужно будет совершить по ОТП Карте в период с 16 мая по 16 июня 2025 года. Для победителей, занявших первые 10 мест, предусмотрено дополнительное поощрение — дебетовая карта ОТП Premium с бесплатным годовым обслуживанием.
Все детали спецпроекта в любое время доступны на его странице, там же в режиме реального времени обновляется турнирная таблица лучших "пекарей".
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