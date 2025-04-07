Ремонт ул. Демократической доверили строителю платной трассы "Обход Тольятти"

В Самаре подвели итоги торгов на ремонт участка ул. Демократической от Волжского шоссе до Ново-Садовой. Победителем признано АО "Дорожно-строительная компания "Автобан", согласившаяся выполнить работы по той же цене, что обозначал региональный минтранс — 258,5 млн рублей.

Процедура подведения итогов торгов должна была состояться еще в середине марта. Однако ее затормозила жалоба ООО "ДСК "Трансстрой" в Самарское УФАС. Представители компании заявили, что выбранный победитель якобы предоставил недостоверные сведения о своем опыте, а именно — об исполнении контракта по строительству 4 этапа скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань во Владимирской и Нижегородской областях. Однако во время проверки комиссия антимонопольной службы получила подтверждение от Росавтодора, что работы подрядчик исполнил в полном объеме. В результате жалобу признали необоснованной.

Теперь минтранс сможет заключить контракт с "Автобаном". На Демократической подрядчик должен будет заменить дождеприемные колодцы и элементы ливневой канализации, обновить дорожное покрытие и тротуары, укрепить обочины и заменить бордюры. Важной частью работ станет защита основания дороги от грунтовых и поверхностных вод на пересечении с ул. Арена-2018. Из-за образования дефектов сейчас там ограничено движение.

Завершить ремонт ул. Демократической "Автобан" должен до 1 августа 2025 года. Также сотрудники компании сейчас проводят аналогичные работы на главной магистрали Самары — Московском шоссе. За ремонт участка от проспекта Кирова до выезда из города подрядчик получит 1,2 млрд рублей.