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Дорожное строительство Транспорт и связь

Ремонт ул. Демократической доверили строителю платной трассы "Обход Тольятти"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подвели итоги торгов на ремонт участка ул. Демократической от Волжского шоссе до Ново-Садовой. Победителем признано АО "Дорожно-строительная компания "Автобан", согласившаяся выполнить работы по той же цене, что обозначал региональный минтранс — 258,5 млн рублей.

Процедура подведения итогов торгов должна была состояться еще в середине марта. Однако ее затормозила жалоба ООО "ДСК "Трансстрой" в Самарское УФАС. Представители компании заявили, что выбранный победитель якобы предоставил недостоверные сведения о своем опыте, а именно — об исполнении контракта по строительству 4 этапа скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань во Владимирской и Нижегородской областях. Однако во время проверки комиссия антимонопольной службы получила подтверждение от Росавтодора, что работы подрядчик исполнил в полном объеме. В результате жалобу признали необоснованной.

Теперь минтранс сможет заключить контракт с "Автобаном". На Демократической подрядчик должен будет заменить дождеприемные колодцы и элементы ливневой канализации, обновить дорожное покрытие и тротуары, укрепить обочины и заменить бордюры. Важной частью работ станет защита основания дороги от грунтовых и поверхностных вод на пересечении с ул. Арена-2018. Из-за образования дефектов сейчас там ограничено движение.

Завершить ремонт ул. Демократической "Автобан" должен до 1 августа 2025 года. Также сотрудники компании сейчас проводят аналогичные работы на главной магистрали Самары — Московском шоссе. За ремонт участка от проспекта Кирова до выезда из города подрядчик получит 1,2 млрд рублей.

АО "Дорожно-строительная компания "Автобан" — известный федеральный подрядчик, получает заказы от Росавтодора и госкомпании "Автодор", занимается проектированием, строительством и ремонтов дорог, мостостроением. В структуру компании входит АО "КК "Обход Тольятти", которая заключила с самарскими властями концессионное соглашение на строительство трассы "Обход Тольятти", в том числе Климовского моста через Волгу. Сейчас компания собирает плату за проезд по этой дороге и занимается ее содержанием. 

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Хорошая новость.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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