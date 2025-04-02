Менять асфальт на Московском шоссе начнут на следующей неделе

Фрезерование и устройство нового асфальтобетонного покрытия проезжей части Московского шоссе в Самаре запланировано в ночное время. Как сообщили в региональном минтрансе, эти работы стартуют на следующей неделе.

С 10 апреля начнется фрезерование следующих участков дорог:

примыкание Московского шоссе к ул. Николая Баженова (Новая Самара);

примыкание Московского шоссе к ул. 1 квартал (поселок Мехзавод);

примыкание Московского шоссе к выездам у ТРК "Московский" (Letout).

"На этих участках запланировано плавное фрезерование с минимальным переходом на асфальтированный участок дороги", - рассказал представитель подрядной организации Андрей Тятов.

Затем рабочие проведут фрезерование проезжей части от выезда из города в сторону проспекта Кирова. Параллельно специалисты будут заниматься устройством верхнего слоя асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

Напомним, ремонт Московского шоссе стартовал 1 апреля. Работы проводятся на участке от проспекта Кирова до дороги "Подъезд к Самаре от М-5 "Урал" для устранения колейности. Начал подрядчик с ремонта дождеприемных колодцев. Срок завершения всех работ - 1 сентября 2025 года.

Между тем минтранс продолжает судиться с предыдущем подрядчиком ремонта Московского шоссе из-за колейности. В апреле в арбитраже представят результаты экспертизы дороги.