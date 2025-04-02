На Московском шоссе начались работы по ремонту дождеприемных колодцев

В Самаре стартовал ремонт Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из города. С 1 апреля подрядная организация приступила к замене плит дождеприемных колодцев.

Работы начались от улицы 1 квартал поселка Мехзавод и продолжатся по направлению к проспекту Кирова. В связи с этим ограничено движение автотранспорта на участке крайней правой полосы. Ремонт колодцев будет вестись и в противоположном направлении. График работ составлен с учетом распределения транспортных потоков и интенсивности движения (на выезд из города или въезд в город).

"Демонтаж и монтаж плит будет производиться в дневное время. Это шумные работы с применением гидромолота, которые нельзя проводить ночью в жилой зоне, также этого требует технология. На Московском шоссе более 250 колодцев, соответственно, ограничения по крайней правой полосе займут довольно продолжительное время. Ремонт каждого колодца будет занимать примерно неделю, так как устраивается новое бетонное основание, которое должно набрать прочность. В этот период колодец будет огорожен", — говорит представитель подрядной организации Андрей Тятов.

Для минимизации последствий ограничений движения на Московском шоссе в период проведения работ по ремонту специалистами Регионального центра организации дорожного движения Самарской области будут оперативно вноситься изменения в режим работы светофорных объектов с использованием Интеллектуальной транспортной системы.

Фрезерование и устройство нового асфальтобетонного покрытия проезжей части Московского шоссе запланировано в ночное время. С 10 апреля начнется фрезерование следующих участков дорог:

примыкание Московского шоссе к улице Николая Баженова (Новая Самара);

примыкание Московского шоссе к улице 1 квартал (поселок Мехзавод);

примыкание Московского шоссе к выездам у ТРК "Московский".

"На этих участках запланировано "плавное" фрезерование с минимальным переходом на асфальтированный участок дороги", — говорит Андрей Тятов.

Затем порядная организация приступит к фрезерованию проезжей части от выезда из города в сторону проспекта "Кирова". Параллельно будут вестись работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Срок завершения всех работ по ремонту Московского шоссе — 1 сентября 2025 года.