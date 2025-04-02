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Общество

Старт ремонта Московского шоссе спровоцировал пробки в Самаре

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром в среду, 2 апреля, на въезде в Самару и в районе Мехзавода образовалась пробка. Как сообщают местные жители, причиной стали ремонтные работы на Московском шоссе.

Фото: Яндекс.Карты

"Рабочие появились на дороге еще накануне. Сегодня к утра перекрыли одну полосу", — рассказали местные жители.

Отремонтировать Московское шоссе решили из-за образования колейности. Работы будут проводить на участке от пр. Кирова до дороги "Подъезд к Самаре от М-5 "Урал".

Госконтракт на ремонт Московского шоссе стоимостью 1,2 млрд руб. минтранс заключил с АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН". Это известный федеральный подрядчик, получает заказы от Росавтодора и госкомпании "Автодор", занимается проектированием, строительством и ремонтов дорог, мостостроением. В структуру компании входит АО "КК "Обход Тольятти", которая заключила с самарскими властями концессионное соглашение на строительство трассы "Обход Тольятти", в том числе Климовского моста через Волгу. Сейчас компания собирает плату за проезд по этой дороге и занимается ее содержанием. 

По информации минтранса, подрядчику предстоит провести работы по выравниванию существующего покрытия методом холодного фрезерования на основном ходе дороги, пересечениях и примыканиях, восстановлению верхнего слоя асфальта из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ-60 и устройству разметки термопластиком.

"В рамках предыдущего ремонта при устройстве верхнего слоя дорожного полотна использовалась асфальтобетонная смесь ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем. Состав асфальтобетонной смеси в существующем проекте соответствует современным ГОСТам для дорог с высокой интенсивностью движения и требованиям национального проекта "Инфраструктура для жизни", — отметили в минтрансе.

По словам представителей ведомства, основные работы планируется проводит в ночное время. Однако и днем будут ограничивать движение. Подробности министерство озвучит в ближайшее время. Срок завершения ремонта — 1 сентября 2025 года.

Между тем, минтранс продолжает судиться с предыдущем подрядчиком ремонта Московского шоссе из-за колейности. В апреле в арбитраже представят результаты экспертизы дороги.

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Последние комментарии

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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