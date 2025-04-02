Старт ремонта Московского шоссе спровоцировал пробки в Самаре

Утром в среду, 2 апреля, на въезде в Самару и в районе Мехзавода образовалась пробка. Как сообщают местные жители, причиной стали ремонтные работы на Московском шоссе.
"Рабочие появились на дороге еще накануне. Сегодня к утра перекрыли одну полосу", — рассказали местные жители.
Отремонтировать Московское шоссе решили из-за образования колейности. Работы будут проводить на участке от пр. Кирова до дороги "Подъезд к Самаре от М-5 "Урал".
По информации минтранса, подрядчику предстоит провести работы по выравниванию существующего покрытия методом холодного фрезерования на основном ходе дороги, пересечениях и примыканиях, восстановлению верхнего слоя асфальта из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ-60 и устройству разметки термопластиком.
"В рамках предыдущего ремонта при устройстве верхнего слоя дорожного полотна использовалась асфальтобетонная смесь ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем. Состав асфальтобетонной смеси в существующем проекте соответствует современным ГОСТам для дорог с высокой интенсивностью движения и требованиям национального проекта "Инфраструктура для жизни", — отметили в минтрансе.
По словам представителей ведомства, основные работы планируется проводит в ночное время. Однако и днем будут ограничивать движение. Подробности министерство озвучит в ближайшее время. Срок завершения ремонта — 1 сентября 2025 года.
Между тем, минтранс продолжает судиться с предыдущем подрядчиком ремонта Московского шоссе из-за колейности. В апреле в арбитраже представят результаты экспертизы дороги.
Госконтракт на ремонт Московского шоссе стоимостью 1,2 млрд руб. минтранс заключил с АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН". Это известный федеральный подрядчик, получает заказы от Росавтодора и госкомпании "Автодор", занимается проектированием, строительством и ремонтов дорог, мостостроением. В структуру компании входит АО "КК "Обход Тольятти", которая заключила с самарскими властями концессионное соглашение на строительство трассы "Обход Тольятти", в том числе Климовского моста через Волгу. Сейчас компания собирает плату за проезд по этой дороге и занимается ее содержанием.