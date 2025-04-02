Старт ремонта Московского шоссе спровоцировал пробки в Самаре

Утром в среду, 2 апреля, на въезде в Самару и в районе Мехзавода образовалась пробка. Как сообщают местные жители, причиной стали ремонтные работы на Московском шоссе.

"Рабочие появились на дороге еще накануне. Сегодня к утра перекрыли одну полосу", — рассказали местные жители.

Отремонтировать Московское шоссе решили из-за образования колейности. Работы будут проводить на участке от пр. Кирова до дороги "Подъезд к Самаре от М-5 "Урал".

По информации минтранса, подрядчику предстоит провести работы по выравниванию существующего покрытия методом холодного фрезерования на основном ходе дороги, пересечениях и примыканиях, восстановлению верхнего слоя асфальта из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ-60 и устройству разметки термопластиком.

"В рамках предыдущего ремонта при устройстве верхнего слоя дорожного полотна использовалась асфальтобетонная смесь ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем. Состав асфальтобетонной смеси в существующем проекте соответствует современным ГОСТам для дорог с высокой интенсивностью движения и требованиям национального проекта "Инфраструктура для жизни", — отметили в минтрансе.

По словам представителей ведомства, основные работы планируется проводит в ночное время. Однако и днем будут ограничивать движение. Подробности министерство озвучит в ближайшее время. Срок завершения ремонта — 1 сентября 2025 года.

Между тем, минтранс продолжает судиться с предыдущем подрядчиком ремонта Московского шоссе из-за колейности. В апреле в арбитраже представят результаты экспертизы дороги.