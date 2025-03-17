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Общество

На Московском шоссе будут ограничивать движение из-за ремонта дороги

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Для проведения работ по ремонту Московского шоссе в Самаре потребуется ограничение движения. Это следует из ответа регионального минтранса на запрос Волга Ньюс.

Фото: Александра Ламзина

"Основные работы по ремонту дорожного покрытия по временной схеме организации дорожного движения будут проводиться в ночное время. О введении ограничений в дневное время будет сообщаться заблаговременно через открытые источники информации", — указали в ответе представители минтранса.

Ремонтировать будут участок от пр. Кирова до дороги "Подъезд к Самаре от М-5 "Урал", где образовалась колейность. Планируется использовать новую асфальтобетонную смесь, которая соответствует современным ГОСТам для дорог с высокой интенсивностью движения.

Госконтракт стоимостью 1,2 млрд руб. минтранс заключил с АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН". Приступить к работе подрядчик должен был еще в прошлом году, но этого не произошло. Начать ремонт обещают с наступления благоприятных погодных условий — вероятнее всего, весной.

"Автобан" — известный федеральный подрядчик, получает госконтракты от Росавтодора и госкомпании "Автодор". Занимается проектированием, строительством и ремонтов дорог, мостостроением. В структуру компании входит АО "КК "Обход Тольятти", которая заключила с самарскими властями концессионное соглашение на строительство трассы "Обход Тольятти", в том числе Климовского моста через Волгу. Сейчас компания собирает плату за проезд по этой дороге и занимается ее содержанием. 

Между тем, минтранс продолжает судиться с предыдущем подрядчиком ремонта Московского шоссе из-за колейности. В конце марта в арбитраже представят результаты экспертизы дороги.

 

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