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Дорожное строительство Транспорт и связь

Уберут колеи: минтранс назвал сроки начала ремонта Московского шоссе

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подрядчик регионального минтранса начал готовиться к ремонту Московского шоссе. Как сообщили Волга Ньюс представители ведомства, начать работы планируется при наступлении благоприятных погодных условий.

Фото: ЕЩЕ Самара / Youtube.com

Ремонт будут проводить на участке от пр. Кирова до дороги "Подъезд к Самаре от М-5 "Урал". Причиной стало образование колейности. Госконтракт стоимостью 1,2 млрд руб. минтранс заключил с АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН".

"Автобан" — известный федеральный подрядчик, получает госконтракты от Росавтодора и госкомпании "Автодор". Занимается проектированием, строительством и ремонтов дорог, мостостроением. В структуру компании входит АО "КК "Обход Тольятти", которая заключила с самарскими властями концессионное соглашение на строительство трассы "Обход Тольятти", в том числе Климовского моста через Волгу. Сейчас компания собирает плату за проезд по этой дороге и занимается ее содержанием. 

Подрядчику предстоит провести работы по выравниванию существующего покрытия методом холодного фрезерования на основном ходе дороги, пересечениях и примыканиях, восстановлению верхнего слоя асфальта из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ-60 и устройству разметки термопластиком.

"В рамках предыдущего ремонта при устройстве верхнего слоя дорожного полотна использовалась асфальтобетонная смесь ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем. Состав асфальтобетонной смеси в существующем проекте соответствует современным ГОСТам для дорог с высокой интенсивностью движения и требованиям национального проекта "Инфраструктура для жизни", — отметили в минтрансе.

По словам представителей ведомства, подрядчик должен был приступить к работам в 2024 году, но не выполнил свои обязательства. Министерство ведет претензионную работу. Завершить ремонт компания должна до 1 сентября 2025 года.

Между тем, минтранс продолжает судиться с предыдущем подрядчиком ремонта Московского шоссе из-за колейности. В конце марта в арбитраже представят результаты экспертизы дороги.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

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