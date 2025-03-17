Уберут колеи: минтранс назвал сроки начала ремонта Московского шоссе

В Самаре подрядчик регионального минтранса начал готовиться к ремонту Московского шоссе. Как сообщили Волга Ньюс представители ведомства, начать работы планируется при наступлении благоприятных погодных условий.

Ремонт будут проводить на участке от пр. Кирова до дороги "Подъезд к Самаре от М-5 "Урал". Причиной стало образование колейности. Госконтракт стоимостью 1,2 млрд руб. минтранс заключил с АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН".

Подрядчику предстоит провести работы по выравниванию существующего покрытия методом холодного фрезерования на основном ходе дороги, пересечениях и примыканиях, восстановлению верхнего слоя асфальта из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ-60 и устройству разметки термопластиком.

"В рамках предыдущего ремонта при устройстве верхнего слоя дорожного полотна использовалась асфальтобетонная смесь ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем. Состав асфальтобетонной смеси в существующем проекте соответствует современным ГОСТам для дорог с высокой интенсивностью движения и требованиям национального проекта "Инфраструктура для жизни", — отметили в минтрансе.

По словам представителей ведомства, подрядчик должен был приступить к работам в 2024 году, но не выполнил свои обязательства. Министерство ведет претензионную работу. Завершить ремонт компания должна до 1 сентября 2025 года.

Между тем, минтранс продолжает судиться с предыдущем подрядчиком ремонта Московского шоссе из-за колейности. В конце марта в арбитраже представят результаты экспертизы дороги.