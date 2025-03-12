На перекрестке улиц Демократической и Арены в Самаре введена временная схема движения транспорта

В Самаре на участке ул. Демократической на пересечении с ул. Арены действует временная схема организации дорожного движения, которая запрещает водителям производить маневры левого поворота в обоих направлениях с ул. Демократической.
Данная мера введена из-за образования дефектов основания дороги в предыдущие годы в период активного снеготаяния.
Такая организация дорожного движения обеспечит пропускную способность въездной магистрали города.
В текущем году запланированы работы по ремонту указанной автомобильной дороги, в рамках которых предусмотрены дополнительные мероприятия по защите основания дорожного покрытия от грунтовых и поверхностных вод на перекрестке Демократическая/Арена-2018, сообщает региональный минтранс.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????