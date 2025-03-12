На перекрестке улиц Демократической и Арены в Самаре введена временная схема движения транспорта

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре на участке ул. Демократической на пересечении с ул. Арены действует временная схема организации дорожного движения, которая запрещает водителям производить маневры левого поворота в обоих направлениях с ул. Демократической.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области