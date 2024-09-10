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Государство и Бизнес Экономическая политика

Скоро приватизируют: что известно о новом мусорном регоператоре Самарской области

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 ноября государственное унитарное предприятие "Экология" начнет работать в Самарской области в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мы собрали в одной статье все, что известно об организации.

Фото: Владимир Котмишев

Лишится статуса госпредприятия

"Экология" была создана в 1989 году как опытно-экспериментальное предприятие проблемных отходов при ГПЗ-4. Уже через год его преобразовали в Самарское областное природоохранное научно-производственное объединение, затем в государственное предприятие. Были открыты филиалы в Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани, Тольятти, Жигулевске, Нефтегорске и других муниципалитетах региона.

"В эксплуатации находились 12 полигонов промышленных и бытовых отходов, один компостный центр и семь установок по переработке отходов. В 2012 г. при поддержке голландских специалистов были смонтированы генераторная установка по переработке биогаза и сеть газодренажных скважин для получения тепловой и электрической энергии", - говорится в справке на сайте предприятия.

Несмотря на такой опыт работы и наличие необходимой лицензии, ГУП "Экология" в 2018 году не стало регоператором по обращению с ТКО. Выбор сделали в пользу частной компании - "ЭкоСтройРесурс".

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Экостройресурс" принадлежит Василиосу Зиакасу и ООО "Капитал Актив", учредителями которого являются Татьяна Звягина и Андрей Пашков. Последний известен как один из акционеров ПФК "Крылья Советов" (наряду с правительством области). Кстати, Василиос Зиакас некогда входил в совет директоров клуба.

Сейчас в списке объектов "Экологии" значится только полигон ТБО "Преображенка", который осуществляет сбор, размещение ТКО и производственных отходов 4, 5 классов опасности. Однако к концу 2025 года его должны закрыть для дальнейшей рекультивации.

Сам ГУП в настоящее время пребывает в процессе реорганизации - его преобразуют в акционерное общество. Причем, по данным минлесхоза, процесс должен завершиться уже к концу этого года. Пока же собственником значится Самарская область. Уставной капитал составляет 26,2 млн рублей.

Директор из "ЭкоСтройРесурса"

Директором предприятия является Константин Ряднов. Он довольно известный коммунист, был депутатом Самарской губернской думы третьего и пятого созывов. Работал в руководстве бизнес-структур, в том числе связанных со сферой обращения с отходами. Возглавлял ассоциацию Самарской области "Обращение с отходами", в которую входит более 30 предприятий, занимающихся вопросами экологии.

Интересно, что Константин Ряднов и члены его семьи были учредителями "ЭкоСтройРесурса" - правда, с 2016 по 2018 год, то есть до того, как компанию выбрали регоператором по обращению с ТКО. Сам Ряднов в 2018 г. как раз возглавил ГУП "Экология".

ГУП требует долг

Конечно, в процесс работы "ЭкоСтройРесурса" в качестве регоператора организации взаимодействовали. Компания направляла на полигон ТБО "Преображенка" отходы для захоронения. Однако без разбирательств не обошлось.

В 2024 году ГУП "Экология" инициировало пять судебных процессов о взыскании долгов с "ЭкоСтройРесурса". В общей сложности речь идет о сумме почти в 105 млн рублей. По некоторым искам уже вынесены решения в пользу госпредприятия, но идет процесс обжалований.

Чего ждут от нового регоператора

Смену регоператора инициировал врио губернатора Вячеслав Федорищев. В качестве основания для этого он назвал жалобы жителей на качество работы "ЭкоСтройРесурса". Несмотря на это, договор с компанией расторгли без предъявления претензий.

В течение ближайших 10 рабочих дней "ЭкоСтройРесурс" передаст новому регоператору необходимую документацию, в том числе реестры - перечень компаний и копии договоров с потребителями услуги по обращению с ТКО. С 1 ноября деньги жители будут перечислять уже "Экологии". Причем часть населения - по новой системе оплаты.

Какие сверхзадачи будут ставить перед ГУП "Экология" власти, пока неизвестно. Как минимум предприятие должно организовать своевременный вывоз мусора из дворов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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Нашли когда искать!

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