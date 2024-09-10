В Самарской области выбрали нового мусорного регоператора

Государственное унитарное предприятие "Экология" получило новый статус. С 1 ноября оно будет исполнять обязанности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

О выборе организации сообщил действующий регоператор - ООО "ЭкоСтройРесурс". По информации компании, официальное уведомление поступило от врио главы правительства Самарской области Михаила Смирнова.

Скоро приватизируют: что известно о новом мусорном регоператоре Самарской области С 1 ноября государственное унитарное предприятие "Экология" начнет работать в Самарской области в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мы собрали в одной статье все, что известно об организации.

Смена регоператора - часть мусорной реформы, которую инициировал врио губернатора Вячеслав Федорищев. Минлесхоз, который с недавних пор начал курировать сферу обращения с ТКО, заключил с "ЭкоСтройРесурсом" соглашение о расторжении договора по обоюдному согласию, с отсутствием претензий у сторон друг к другу.

"В течение ближайших 10 рабочих дней "ЭкоСтройРесурс" передаст новому регоператору необходимую документацию, в том числе реестры - перечень компаний и копии договоров с потребителями услуги по обращению с ТКО", - сообщили в компании.

Также в рамках мусорной реформы изменили систему начисления платы для жителей частных домов в городах Самарской области. В скором времени аналогичные изменения ждут и жильцов многоэтажек.