В Самарской области выбрали нового мусорного регоператора

Государственное унитарное предприятие "Экология" получило новый статус. С 1 ноября оно будет исполнять обязанности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
О выборе организации сообщил действующий регоператор - ООО "ЭкоСтройРесурс". По информации компании, официальное уведомление поступило от врио главы правительства Самарской области Михаила Смирнова.
Смена регоператора - часть мусорной реформы, которую инициировал врио губернатора Вячеслав Федорищев. Минлесхоз, который с недавних пор начал курировать сферу обращения с ТКО, заключил с "ЭкоСтройРесурсом" соглашение о расторжении договора по обоюдному согласию, с отсутствием претензий у сторон друг к другу.
"В течение ближайших 10 рабочих дней "ЭкоСтройРесурс" передаст новому регоператору необходимую документацию, в том числе реестры - перечень компаний и копии договоров с потребителями услуги по обращению с ТКО", - сообщили в компании.
Также в рамках мусорной реформы изменили систему начисления платы для жителей частных домов в городах Самарской области. В скором времени аналогичные изменения ждут и жильцов многоэтажек.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?