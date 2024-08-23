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Облправительство Власть и политика

У самараского минЖКХ забрали полномочия по работе с мусорным регоператором

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Контролировать сферу обращения с твердыми бытовыми отходами (ТКО) в Самарской области, в том числе работу с регоператором, теперь будет министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, а не минЖКХ. Постановление об этом подписал врио председателя правительства Михаил Смирнов.

Фото: Волга Ньюс

Данное решение — один из этапов новой мусорной реформы, которую инициировал врио губернатора Вячеслав Федорищев. Основанием для ее проведения, по словам главы региона, стало огромное количество жалоб жителей.

Мусорная реформа: итоги первой пятилетки Мусорная реформа: итоги первой пятилетки
"Мусорная тема" остается одной из самых горячих в Самарской области с момента начала реформы в 2019 году. Тогда в регионе была утверждена схема обращения с отходами, выбран единый региональный оператор ТКО, утвержден тариф. Однако спустя пять лет можно констатировать, что ожидания, связанные с реформой не оправдались - не появилось ни по-настоящему единого оператора, отвечающего за весь процесс обращения с отходами, ни современных контейнерных площадок, ни системы раздельного сбора мусора, ни оплаты по факту накопления, ни десятков высокотехнологичных комплексов по утилизации отходов.

О передаче полномочий по работе в сфере обращения с ТКО от минЖКХ в минлесхоз объявили еще в конце июня. При этом сообщалось, что министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования могут преобразовать в министерство экологии и назначат нового руководителя.

Также врио губернатора заявлял, что в Самарской области сменится регоператор по обращению с ТКО. Сейчас им является ООО "Экостройресурс".

Осенью в городах региона начнет действовать новая система начисления платы за вывоз мусора. Расчет будут вести не по площади жилья, а по числу зарегистрированных в нем граждан.

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