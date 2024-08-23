У самараского минЖКХ забрали полномочия по работе с мусорным регоператором

Контролировать сферу обращения с твердыми бытовыми отходами (ТКО) в Самарской области, в том числе работу с регоператором, теперь будет министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, а не минЖКХ. Постановление об этом подписал врио председателя правительства Михаил Смирнов.
Данное решение — один из этапов новой мусорной реформы, которую инициировал врио губернатора Вячеслав Федорищев. Основанием для ее проведения, по словам главы региона, стало огромное количество жалоб жителей.
О передаче полномочий по работе в сфере обращения с ТКО от минЖКХ в минлесхоз объявили еще в конце июня. При этом сообщалось, что министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования могут преобразовать в министерство экологии и назначат нового руководителя.
Также врио губернатора заявлял, что в Самарской области сменится регоператор по обращению с ТКО. Сейчас им является ООО "Экостройресурс".
Осенью в городах региона начнет действовать новая система начисления платы за вывоз мусора. Расчет будут вести не по площади жилья, а по числу зарегистрированных в нем граждан.
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