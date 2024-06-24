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Облправительство Власть и политика

В Самарской области создадут министерство экологии

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования будет преобразовано в министерство экологии. Такое решение 24 июня на оперативном совещании областного правительства озвучил врио губернатора Вячеслав Федорищев.

На совещании было озвучено, что за неделю в адрес врио губернатора поступило более 500 обращений жителей по вопросам организации вывоза мусора. Глава региона поинтересовался у врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаила Студенникова уделяет ли ведомство внимание данной теме.  На что последовал ответ: "Практически нет".

После этого Вячеслав Федорищев поинтересовался кем является Студенников по профессии. Тот пояснил, что имеет экономическое образование, а работает заместителем министра по финансовым, кадровым и организационным вопросам, исполняя обязанности министра с ноября 2023 года.

"Министерство становится министерством экологии. Я не про название сейчас, я про суть вещей", - подчеркнул глава региона.

Он также заявил, что вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами с сегодняшнего дня переходит от министерства энергетики и ЖКХ в министерство экологии.

"В течение двух недель у нас появится министр экологии, который знает, что такое экология. Две недели, открытый конкурс", - сообщил Вячеслав Федорищев.

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