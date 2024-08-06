В Самарской области сменится региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в ходе рабочего визита в Нефтегорский район сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Во время рабочей поездки Вячеслав Федорищев встретился с главой Нефтегорского района Александром Баландиным. Проходя по одной из улиц села Утевка, врио губернатора обратил внимание районного главы на мусорную свалку, расположенную рядом с контейнерами для сбора ТКО.

"Регулярно убираемся сами, убираем мусор за регоператора. Объединяемся, просим его (регоператора), навести порядок, в итоге нанимаем погрузчик. Вчера не стали в ночь "рисоваться" и наводить идеальный порядок, потому что ситуация эта стабильная", - пояснил Александр Баландин.

В ответ Вячеслав Федорищев констатировал, что проблема с мусорным оператором актуальна.

"Мы проанализировали ситуацию, ведем большую работу. Между нами говоря, сейчас инициируем процедуру по смене регоператора. Это решение я принял, исходя из 120 тысяч обращений по поводу мусорного оператора", - сообщил глава региона.