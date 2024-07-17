Мусорная реформа: итоги первой пятилетки

"Мусорная тема" остается одной из самых горячих в Самарской области с момента начала реформы в 2019 году. Тогда в регионе была утверждена схема обращения с отходами, выбран единый региональный оператор ТКО, утвержден тариф. Однако спустя пять лет можно констатировать, что ожидания, связанные с реформой не оправдались - не появилось ни по-настоящему единого оператора, отвечающего за весь процесс обращения с отходами, ни современных контейнерных площадок, ни системы раздельного сбора мусора, ни оплаты по факту накопления, ни десятков высокотехнологичных комплексов по утилизации отходов.

Врио губернатора Вячеслав Федорищев уже дал оценку происходящему в этой сфере, анонсировав новую реформу - кураторство за обращением с отходами будет передано от министерства энергетики и ЖКХ министерству экологии, тарифы отвяжут от "мусорящего метра".

Волга Ньюс попытался разобраться вместе с экспертами, почему же за пять лет с начала изменений в системе обращения с отходами Самарская область не достигла желаемых результатов: жители остаются недовольными качеством услуг, полигоны переполнены, а регоператор в убытках.



Полигонов много не бывает

Если посмотреть на территориальную схему обращения с отходами 2018 г., можно увидеть, что еще пять лет назад в регионе было 14 действующих полигонов ТБО. В документ неоднократно вносились изменения. В последней версии от февраля 2024 г. в Самарской области осталось девять полигонов. Многие из них — в очереди на вывод из эксплуатации. При этом первой схемой предполагалось, что уже к 2022 г. появится 10 новых полигонов. В последнем варианте вместо полигонов предлагается строительство шести многофункциональных комплексов.

Сокращающееся количество полигонов планировались компенсировать за счет увеличения объемов сортировки отходов и вовлечения отсортированных во вторичный оборот. Регоператор ставил задачу, чтобы к 2022 г. в Самарской области сортировалось 100% мусора. На территории региона должны были появиться три экотехнопарка, 12 мусоросортировочных комплексов и одна мусороперегрузочная станция с сортировкой (в селе Рождествено).

Сроки ввода в эксплуатацию экотехнопарков были такими:

В Тольятти - 2021 г.;

В Красноярском районе - 2021 г.;

В Волжском районе: мусоросортировочный комплекс — 2022 г., полигон вместимостью 6,1 млн т — 2028 год.

С начала 2019 г. построено пять мусоросортировочных комплексов и увеличены мощности действующих. По первоначальному плану новых комплексов должно быть не менее 13.

Всего сейчас функционирует восемь таких объектов:

ООО "ЭкоРесурсПоволжье" (Тольятти);

ООО "ЭкоРециклингГрупп" (Тольятти);

ООО "Фаворит1" (Сызрань);

ООО "Компаньон-Самара" (вблизи Новокуйбышевска);

ООО "Экоиндустрия" (Красноярский район);

ООО "Рикаст" (Сергиевский район);

АО "Экология-Сервис";

Первая очередь экотехнопарка "Зелененький".

Согласно последней версии схемы транспортных потоков отходов, амбиции по строительству новых объектов стали скромнее. Так, в Рождествено теперь предлагается просто площадка сезонного накопления ТКО вместо мусороперегрузочной станции (строительство здесь ограничивается режимом нацпарка), исчезла перспективная сортировка в Нефтегорском и Борском районах и другие. Ввод в эксплуатацию экотехнопарков и прочих многофункциональных комплексов отложили до 2025 года.

Ситуация в сухом остатке выглядит следующим образом: количество полигонов резко сокращается, новые не открываются, а мощности имеющихся сортировочных комплексов не справляются с реальными объемами отходов.

"Полигоны переполнены практически все, — констатирует председатель региональной общественной организации "Экологический контроль Самарской области" Николай Вашуркин. — У полигона есть определенный проектный лимит, простыми словами — сколько туда можно свозить. В свое время Росприроднадзор регулировал деятельность полигонов и распределял куда "поедет мусор", основываясь на установленные лимиты. Сейчас такого нет. Кроме того, полигон — это не хаотичное накапливание отходов и утрамбовывание. Это — гигантский пирог, состоящий из нескольких слоев, внутри которых в результате жизнедеятельности бактерий накапливается газ. Нельзя туда валить все подряд. Что у нас сейчас происходит? Ни о каких слоях речи даже не идет, просто валят все подряд. К чему это дальше приведет? Могу только с грустью представить".

По словам бывшего директора ГУП "Экология" (оператор полигона "Преображенка") Михаила Седогина, сейчас в Самаре работают два полигона: "Преображенка" и МСК "Водино". "Что касается "Преображенки", то она должна была быть закрыта примерно в 2018 году по всем расчетам, исходя из проектной вместимости и количества принимаемых отходов. В 2013 году проектировщики оценили дату окончательного исчерпания емкости полигона — 2020 год. И действительно, в 2020 году СМИ сообщали о том, что объявлены торги на проектирование мероприятий по рекультивации "Преображенки" со сроком окончания работ в 2022 году. Каким образом этот полигон просуществовал до сегодняшнего дня, я не знаю. Ну, что сказать. С одной стороны, надо бы поблагодарить нынешнего оператора "Преображенки", что он сумел как-то продлить срок его эксплуатации, иначе бы жители Самары ощутили гораздо более значительные проблемы с вывозом мусора. Но, с другой стороны, каких-либо решений по реальному увеличению вместимости полигона не сделано".

Седогин Михаил Павлович: в течение многих лет принимал участие в проведении государственной экологической экспертизы различных объектов по обращению с отходами, проводимой управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям; участвовал в разработке и экспертизе более 50 проектов федеральных нормативных законодательных актов экологического характера в составе специализированной экспертной организации; возглавлял рабочую группу по разработке, по заказу Минпромторга РФ, одной из федеральных целевых программ; имеет ведомственную награду МЧС за деятельность по ликвидации последствий ЧС.

Что касается МСК "Водино", то его хватит еще на много лет, продолжает эксперт. "Но опасность в том, что полигон есть только в одном направлении. Приведу пример. Когда у нас было несколько полигонов, включая и "Преображенку", и новосемейкинские полигоны, возникла ситуация — неделю шел снег и дороги оказались завалены. Мы быстро переориентировались с одного полигона на другой, и никто из жителей даже не заметил. Сейчас если что-то на дороге произойдет, то мы это сразу почувствуем, потому что на полигон один путь, другого нет", — добавил прежний руководитель ГУП "Экология".

Михаил Седогин уверен, что Самаре, как минимум, нужен еще один полигон — на юге. "Как бы мы ни сортировали мусор, но полигон всегда нужен. Для самарско-тольяттинского агломерата четыре хороших качественных полигона достаточно", — считает эксперт.

С такой точкой зрения не согласен председатель правления Ассоциации "Центр общественного взаимодействия "Андрей Ишмуратов. "Нужно думать не над тем, где сваливать мусор, а над тем, как сократить его количество. В первую очередь следует стимулировать льготами граждан к установке измельчителей пищевых отходов. Это позволит сократить объемы мусора на 40%, именно столько составляют пищевые отходы. Из оставшегося мусора добрую половину можно рентабельно переработать", — объяснил общественник.

Дорогие поездки

Член регионального штаба Народного фронта в Самарской области, председатель правления ТСН "Старазагорское" Екатерина Гудзима констатирует, что с начала 2024 г. начались существенные сбои с вывозом мусора из городов. "Если в 2021–2022 гг. ситуация была относительно стабильная, то сейчас она ухудшается. Особенно остро проблемы со своевременным вывозом возникли в Октябрьском и Советском районах Самары. Там фиксировали, что мусор лежит по три-четыре дня", — продолжает собеседник Волга Ньюс.

Виктор Часовских

Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и дорогам Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских связывает сбои в вывозе мусора с географическими и территориальными особенностями региона. "В то время, когда принималось решение по утверждению регионального оператора, я обращался в региональное министерство энергетики и ЖКХ по поводу того, чтобы сделать минимум два регоператора в Самарской области, — делится инициативой Виктор Часовских. — Таким образом, одна организация работала бы с правой стороны Волги, другая — с левой стороны Волги. Объединение же всего этого массива в один, на мой взгляд, просто увеличило территорию, и региональный оператор не всегда справляется со своевременным вывозом твердых коммунальных отходов, что, естественно, не нравится людям".

"Мы сейчас находимся в состоянии хуже, чем 10 лет назад"

Со своей стороны перевозчики оптимизируют свою работу, как могут. В условиях дорогой логистики в связи с ценой дизеля и большим плечом, когда отходы везутся на полигон с приличных расстояний, перевозчики ищут способы сэкономить. Николай Вашуркин привел в пример организацию перегрузочной базы на ул. Волгина в Самаре. "Зачем везти на полигон полупустые машины, когда мусор можно утрамбовать и везти в одной машине? Но это город, здесь живут люди. А близость перегрузочной базы к жилым домам способствует ухудшению санэпидемиологической обстановки", — возмущается председатель региональной общественной организации "Экологический контроль Самарской области".

"Даже в дорожной карте, на которой должны быть отмечены все участники региональной системы обращения с отходами, никого нет. Сама цель новой системы — по максимуму раскрыть информацию по переработчикам и максимально раскрыть где что находится и кто куда едет. Получается, приоткрыли небольшую часть работы и все. Не могу дать оценку качеству работы людей. Здесь вопрос в самой системе: система дает сбой, она не работает", — оценивает результаты мусорной реформы Николай Вашуркин.

В конце 2023 — начале 2024 г. министерство энергетики и ЖКХ Самарской области провело общественные обсуждения по поводу изменений в территориальную схему обращения с отходами. От граждан, общественных организаций и органов власти поступило 252 замечания. Из них принято 10, девять из которых — от органов местного самоуправления и только одно — от гражданина. Еще четыре предложения были приняты частично и ни одного — от граждан.

Андрей Ишмуратов

"То есть министерством принято ровно одно замечание от граждан, все остальные не приняты. Больше того, не приняты замечания от федерального Минпромторга, Роспироднадзора, ФАС, Российского экологического движения и т. д. О чем можно вести разговор при такой организации обсуждения?", — задается вопросом Андрей Ишмуратов.

Свалки были и остаются

На данным Росприроднадзора, в Самарской области на конец прошлого года зафиксировали 95 свалок, что в пять раз меньше, чем в 2020 году.

Число мест незаконного складирования мусора в Самарской области на конец года:

2020 года — 488

2021 года — 486

2022 года — 192

2023 года — 95

Муниципальные образования в течение 2023 г. убрали 214 несанкционированных свалок. На начало 2024 г. их оставалось 60; к июлю число выявленных свалок вновь увеличилось — до 122, по информации министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Волга Ньюс спросил что по этому поводу думают эксперты.

Екатерина Гудзима считает, что масштабы мусорных свалок за последние годы в регионе не изменились. "Задачей мусорной реформы было наладить логистику таким образом, чтобы исключить самовольный вывоз мусора. Эта задача не решилась. Безусловно, есть свалки, рекультивированные муниципалитетом. Тем не менее, на месте старых свалок появляются новые, чаще всего на территориях рядом с мегаполисами: в Волжском и Ставропольском районах. В Самаре наиболее популярными местами несанкционированного сброса мусора традиционно остаются Кировский район, Смышляевка, Аэропорт-2".

Как рассказывает Михаил Седогин, свалки образуются, в числе прочего, в результате деятельности так называемых "левых" перевозчиков, которых привлекают различные организации и физлица. "Скажем, торговый центр вынужден платить регоператору за вывоз мусора в 10 раз больше, чем его образуется. Это проблема, — утверждает собеседник Волга Ньюс. — Поэтому многие пытаются уйти от невыгодного сотрудничества с регоператором. Появляются "левые" рейсы, какое-то количество отходов, вероятно, оказывается в неположенных местах, прежде всего в Кировском и Волжском районах. Все несанкционированные свалки проконтролировать невозможно".

"Представьте, у кого-то набралось какое-то количество мусора. Сейчас нет возможности пойти на полигон или к перевозчику и попросить вывезти отходы — это незаконно. Необходимо обратиться к регоператору, который одну машину не согласится вывезти, с ним нужно заключать договор", — продолжает рассуждать Михаил Седогин. Результатом такого сотрудничества стали многочисленные судебные разбирательства, когда заказчик услуг не согласен платить за вывоз "пустоты".

Контейнеры: наполовину пуст или наполовину полон

Содержание контейнерных площадок в Самарской области возложено на муниципалитеты. Между тем, некоторые из них за последние пять лет не закупили ни одного нового контейнера. По данным самих муниципалитетов, сегодня необходимо обустроить порядка 6 тыс. контейнерных площадок (с учетом реконструкции существующих мест сбора мусора). Такие данные были озвучены на заседании Общественной палаты Самарской области в июле 2024 года.

Екатерина Гудзима

"Не только региональный оператор не справился со своей задачей, но и муниципалитеты. Не обустроены места для складирования твердых бытовых отходов. Контейнерные площадки тоже не соответствуют требованиям действующего законодательства: на них нет информации о времени вывоза мусора, о том, кто является перевозчиком на данной территории. Большая проблема с организацией вывоза крупногабаритного мусора. И сами контейнерные площадки под это никаким образом не заточены, крупногабаритный мусор жители бросают за контейнерную площадку и за несколько дней фактически образуется свалка", — перечисляет недостатки Екатерина Гудзима.

Она также добавила, что не разобрались за пять лет и со строительными отходами, с контейнерными площадками для такого мусора во вновь возводимых домах.

Андрей Ишмуратов сетует на то, что в Самаре нет современных подземных мусоросборников, как, например, в развитых странах. "Ранее их устанавливали потихоньку: на набережной, в Загородном парке, при нынешней городской власти не поставили ни одного", — говорит общественник.

Много проблем с существующими контейнерными площадками. В частности, не регламентировано сколько должно быть контейнеров на площадке. "Мы часто видим факты того, что число контейнеров зависит от места, которое под контейнерную площадку отведено, а не от количества людей или многоквартирных домов, которые пользуются этой площадкой", — комментирует Екатерина Гудзима.

Нельзя назвать справедливым распределение ответственности за контейнерную площадку, считает эксперт. В Самаре есть примеры, когда такой объект в рамках межевания был отнесен к одному дому, а мусор туда носят жители соседних домов. Обязанность же по содержанию этой территории закреплена за тем, кому был отмежеван земельный участок, на котором находится контейнерная площадка.

"Это неправильно. Мы должны и здесь однозначно навести порядок и земельные участки под контейнерными площадками оставить в муниципальной собственности для того, чтобы была возможность их модернизации, приведения в надлежащее нормативное состояние, и распределять доли исходя из количества проживающих, например", — предложила Екатерина Гудзима.

Раздельный сбор

Дефицит контейнеров влечет за собой другую проблему — раздельный сбор мусора, который в Самарской области до сих не внедрен. Поначалу "ЭкоСтройРесурс" запустил эксперимент в Новокуйбышевске, но население оказалось не готово сортировать мусор. Областная прокуратура с 2020 г. периодически напоминает регоператору и минЖКХ об обязанности организовать раздельный сбор мусора: представлениями и обращениями в суд.

"О каком внедрении раздельного сбора отходов мы можем говорить, если недостаточно контейнеров и площадок для обычного сбора отходов?" — задавался риторическим вопросом директор "ЭкоСтройРесурса".

До 2019 г. раздельный сбор мусора в основном ограничивался размещением сеток-контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок. По словам Николая Вашуркина, переработчики были включены в процесс вывоза мусора и забирали с площадок вторсырье. "С приходом регоператора все это упразднилось. Потом он вернул контейнеры-сетки. Но если раньше ПЭТ-бутылки шли напрямую изготовителю, то сейчас — в сортировочный центр. В транспортировку вторсырья включили еще одну организацию — регоператора", — объясняет собеседник Волга Ньюс.

Здесь вопрос в самой системе: система дает сбой, она не работает

С тем, что с внедрением раздельного сбора мусора есть и будут проблемы, согласен и Михаил Седогин. "Помимо определенной инертности населения, есть и объективные причины, — рассуждает эксперт. — Так, особенности современной городской застройки с трудом позволяют разместить обычную контейнерную площадку. Площадка раздельного сбора мусора для своего размещения требует в разы большей площади и большого разнообразия специализированного транспорта и увеличения количества его рейсов".

Есть и другие способы организации раздельного сбора: приемные пункты, прием и вывоз отдельных видов отходов специализированными организациями. "В свое время, в 2004–2008 годах, мы в ГУП "Экология" смогли заготавливать таким образом такое количество макулатуры и картона, которое, согласно расчету, соответствует степени извлечения 60% образующихся в городе отходов картона. Такого показателя не было нигде в мире, даже в Германии в этот период. При этом, заметьте, не было бешеных тарифов и никто нам не оплачивал эту работу, не было никакого экологического сбора, как сейчас. Сейчас мы оплачиваем в любом товаре значительную часть экологического сбора, который должен идти на финансирование переработки. Мы не знаем куда эти деньги идут", — недоумевает Михаил Седогин.

Эксперт рассказал о своем опыте раздельного сбора мусора. Он сдает макулатуру, которая образуется в ходе обычной бытовой деятельности. Сырье принимают обычные предприниматели в приспособленном ангаре с техникой, самосвалом, погрузчиками. "Ничего эти люди от государства не получают, наоборот, платят деньги за прием макулатуры и каким-то образом работают. В чем здесь выразилась мусорная реформа? За что мы платим с товара экологический сбор? Это тоже часть мусорной реформы", — сетует бывший руководитель ГУП "Экология".

Что касается действующих и планируемых мусоросортировочных предприятий, то они, по его мнению, не заменят раздельный сбор отходов в местах образования. "Не нужно думать, что если даже отсортировать на мусоросортировочных заводах 100% образующегося в регионе мусора, как предусматривалось регоператором, то все 100% мусора пойдет в дело. На мусоросортировочном предприятии из поступающего мусора извлекается всего 6-7% полезных компонентов, остальные отходы идут на полигон. Вместо малоэффективного многократного перелопачивания, перепогрузки и перетранспортировки отходов целесообразно использовать эти мусоросортировочные предприятия для окончательной сортировки уже раздельно собранных населением "рециклируемых" отходов. Но увы, "мусорная реформа" экономически этому препятствует и во всяком случае не стимулирует ТСЖ и управляющие компании как-то уменьшать количество мусора за счет раздельного сбора", — резюмирует Михаил Седогин.

Между тем в современных реалиях Виктор Часовских прогнозирует увеличение затрат при внедрении раздельного сбора мусора, что не может не отразиться на суммах в квитанциях. "Изменится и количество автомобилей, которые должны будут собирать эти твердые коммунальные отходы: мокрые и сухие. На контейнерную площадку должны будут приезжать два мусоровоза, для того чтобы собирать разные виды мусора. А это увеличение затрат в два раза", — рассуждает член Общественной палаты Самарской области.

Николай Вашуркин

Николай Вашуркин видит возможность экономии в раздельном сборе мусора. "Какая мотивация для человека, кроме морального удовлетворения, сортировать мусор? Бумага, пластик — это сырье, которое стоит определенных денежных средств. Вывоз отходов — это затраты. Если люди будут дома сортировать мусор и сдавать на переработку, соответственно, и расходы за вывоз мусора будут меньше за вычетом того сырья, которое жители соберут. Переработчиков в регионе мало, но у нас сосредоточено большое количество сборщиков вторичного сырья — тех посредников, которые готовы собирать это сырье, прессовать и отдавать на переработку. Вот — мотивация для сортировки. Тогда у собственников МКД за вывоз мусора будут другие деньги", — предлагает инициативу эксперт.

При раздельном сборе мусора по закону можно оплачивать его вывоз исходя из фактического объема, считает Андрей Ишмуратов. "Очевидно, что это невыгодно региональному оператору, поскольку нормативный объем неимоверно завышенный, это мешает получать сверхдоходы. Я думаю, проблема в этом. Вот почему регоператор на деле всячески препятствует этой практике и более того — преследует в судах тех, кто пытается это организовать. Всем известна история, когда ТСН "Московское шоссе 298а" самостоятельно организовал раздельный сбор мусора, но регоператор отказался его вывозить", — вспомнил общественник.

Помимо ТСН, продолжает Андрей Ишмуратов, вывоз раздельного мусора могли бы организовать власти с тех площадок, которые находятся в их собственности. "Однако тут мы видим очевидный конфликт интересов, когда лица, связанные так или иначе с бизнесом регоператора, занимают посты депутатов и могут влиять на эти решения. В этом корень проблемы. На мой взгляд, губернатор должен четко поставить вопрос: или бизнес, или общественная деятельность. Или вы сдаете мандаты и работаете как коммерческая компания, или область будет менять оператора", — предлагает собеседник Волга Ньюс.

Тарифные метаморфозы

С 2019 г. в 10 городах региона (Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск) плата за вывоз мусора взималась исходя из площади жилья — 4,54 руб. за 1 кв. метр. В сельских районах и Нефтегорске — исходя из количества жильцов, 97,20 руб. с одного человека в месяц. За все время действия регоператора тариф менялся однажды.

С 1 января 2019 г. — 598,16 руб./м3

С декабря 2022 г. — 622,07 руб./м3

Подход к расчету тарифа исходя из площади помещения не раз подвергался критике и оспаривался в судах, но в итоге закрепился. Летом 2024 г. временно исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав Федорищев заявил о частичном переходе на новую систему оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов. Новые тарифы для индивидуальных домов на территории городских округов начнут действовать с 1 сентября.

"Плата за коммунальную услугу будет начисляться исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан. При отсутствии зарегистрированных — по числу собственников. Норматив накопления отходов на одного человека определен проектом приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области в размере 1,95 кубометра в год. Тариф единый и составляет 622,07 рубля за кубометр. Сумма в квитанции рассчитывается по следующей формуле: количество зарегистрированных*единый тариф*годовой норматив/12 месяцев", — рассказали в "ЭкоСтройРесурсе".

Ожидается, что для многоквартирных домов система оплаты изменится с конца октября.

Опрошенные эксперты в целом поддерживают изменения, но считают более справедливым подходом начисление платы по факту вывоза мусора.

"Оба варианта плохие: что с квадратного метра, что с человека. Оплата должна быть по фактическому объему вывезенного мусора, что допускается законом и давно было бы сделано, если бы у руководства города и области не было конфликта интересов", — уверен Андрей Ишмуратов.

"Изменения порядка оплаты за вывоз ТКО, которые инициировал врио губернатора, это тоже продолжение мусорной реформы. В этом смысле что-то положительное уже есть. Скорее всего, будет пересмотр хотя бы локальных законодательных актов, которые касаются перевозчиков, полигонов и т. д. Безусловно, мусорят не квадратные метры, а мусорят люди. Человек, который в силу обстоятельств оказался один в большом доме, например, пенсионер, и вынужден платить по тысяче рублей в месяц, это, конечно, несправедливо", — сетует Михаил Седогин.

Мы можем говорить о том, что прошедшие пять лет с начала мусорной реформы не принесли тех результатов, о которых говорилось в начале

Виктор Часовских уверен, что плата за вывоз мусора должна быть по факту, хотя бы по количеству контейнеров, — это допускается законодательством.

"Мы предлагали разные подходы к формированию тарифа, - говорит Екатерина Гудзима. - В том числе предложенный врио губернатора о том, что в многоквартирных домах, которые находятся в городских округах, должен быть применен тариф исходя из количества человек. Действительно, мусорят люди, а не квадратные метры".

Однако, в этом подходе есть подводные камни. Не всегда можно оперативно и точно определить количество зарегистрированных граждан. "В многоквартирных домах многие квартиры сдаются, количество людей постоянно меняется. Обязанности у собственников сообщать в ТСЖ, управляющую компанию о том, что количество проживающих изменилось, нет. У нас утрачена система паспортных столов ТСЖ и УК, которые оперативно узнавали о зарегистрированных, сейчас это прерогатива УФМС. Иногда мы получаем информацию об изменениях собственников через год-полтора", - отмечает Екатерина Гудзима.

Деньги — в мусор

Каким бы ни был подход к формированию тарифа, главный вопрос "Куда же деваются собранные с населения деньги?" остается открытым.

ООО "ЭкоСтройРесурс" на этот счет предлагает свое объяснение, отраженное в инфографике ниже:

Источник: https://ecostr.ru/

Эксперты считают, что большую долю расходов в услуге вывоза мусора составляет большое плечо подвоза — расстояние между населенным пунктом и местом размещения или захоронения отходов.

Михаил Седогин считает, что те цифры, которые приводит регоператор, содержат лукавую информацию. "До 2019 года работали те же структуры, что и сейчас: полигоны и перевозчики. В каждой из этих организаций-операторов имелись все положенные подразделения: бухгалтерии, отделы кадров, договорные отделы и т. д. Потом появилась организация в виде регоператора, которая все это продублировала. Раньше можно было найти любого удобного перевозчика, выбрать полигон и возить мусор. Теперь всем рулит регоператор. Для этого он должен создать почти в каждом населенном пункте свое подразделение. При этом никуда не делись договорные отделы и прочие подразделения у перевозчиков, полигонов — ничего не изменилось, ни на одну единицу сократиться не получилось, зато появились дублирующие службы у регоператора, а также затраты на помещения, ресурсы, телефонию и т. д. и т. п. Это неизбежно. Таким образом, в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", — рассуждает экс-директор ГУП "Экология".

По его словам, экспертное сообщество предлагало способ снизить эти издержки: по примеру оренбуржцев поручить все договорные дела в населенных пунктах от имени регоператора местному подразделению федеральной сетевой ресурсоснабжающей организации, у которой имеется полная база абонентов-заказчиков. Но это предложение не было принято.

Некоторые выводы, которых не хотели

Андрей Ишмуратов ставит за реализацию мусорной реформы в регионе неуд. "Я могу сказать, что до реформы все было нормально. Когда приходил регоператор, нас заверяли, что он будет за собой прибирать после вывоза, а на деле даже крышки контейнеров бросают открытыми. Полностью отсутствует контроль", — подводит итог общественник.

"Мы можем говорить о том, что прошедшие пять лет с начала мусорной реформы не принесли тех результатов, о которых говорилось в начале. Этими результатами люди и мотивировались на то, чтобы с какой-то долей оптимизма согласиться с растущими тарифами. Если до 2019 года с той же периодичностью и чистотой уборки площадки для жителя ТСЖ, которым я управляю, плата за вывоз мусора составляла 1 рубль за 1 кв. м, то с 1 января 2019 года - 4,54 рубля", - сравнивает Екатерина Гудзима.

С надеждой на лучшее жители платили за вывезенный "воздух". "На площадке ТСЖ стоят восемь контейнеров, но регоператор вывозит когда четыре наполненных контейнера, когда - шесть, а выставляет счет так, как будто вывозит все контейнеры каждый день. Мы подсчитали: по деньгам 2019 года ТСЖ переплатило порядка 220 тыс. руб. за год", - привела пример эксперт.

Ожидалось, что такие издержки будут уравновешены работающими мусоросортировочными станциями, ушедшими в прошлое стихийными свалками, улучшением экологической ситуации. Однако реальность ожидания скорректировала.

Мусорная реформа не стимулирует ТСЖ и управляющие компании уменьшать количество мусора за счет раздельного сбора

"Когда создавалась система регоператоров, предполагалось, что увеличив тариф в десятки раз, регоператор сумеет аккумулировать средства на создание современных производств: по мусоропереработке, полигоны и т. д. Но реализовать задуманное оказалось очень сложно, потому что, во-первых, грубо нарушается антимонопольное законодательство. Поскольку регоператор — это частная структура, нельзя создавать частную собственность на деньги, которые таким странным образом собраны. Кому эти объекты должны принадлежать?", — задается вопросом Михаил Седогин.

"Во-вторых, и без этого достичь желаемого было невозможно. Оказалось, что денег-то и нет. Резко возросшие тарифы привели к низкой собираемости. Кроме того, значительная часть собираемых средств тратится на функционирование самой системы регоператора. Все это и не позволило собрать средства для того, чтобы что-то построить. Тогда возникла другая идея: регоператор будет рулить созданием производств, а вкладываться должны частники. Частные инвесторы, конечно, появились, и какие-то действия в этом направлении предпринимаются. Но, как видим, действия не очень активные", — оценивает экс-директор ГУП "Экология".

Далее он объясняет что сдерживает инвестора в желании развивать отрасль: "Дело в том, что данный вид деятельности немыслимо зарегулирован, у "рядового" мусорного оператора полностью связаны руки. Не только тариф оператора, но и все его составляющие, устанавливаются специальным чиновничьим "органом регулирования", при этом для расчетов используются методики, при знакомстве с которыми у специалистов возникает множество вопросов. Конечно, производственную и инвестиционную программу, предложения по тарифу, готовит сам оператор (а орган регулирования лишь "утверждает"). Но это не меняет сути. В любом случае получается, что по закону не оператор-предприниматель, а именно чиновник из "органа регулирования" устанавливает предпринимателю, какую зарплату должен получать его водитель и бульдозерист, сколько средств можно тратить на материалы, ремонты, приобретение оборудования и на технику безопасности. Заметим, что в случае чего всю ответственность за все, что произойдет на предприятии оператора, несет именно предприниматель, а не чиновник".

Проблему усугубляют постоянные изменения в законодательстве в данной сфере, которое меняется, порой, радикально, по ходу дела, причем новшества имеют "обратную силу", что представляет для инвестора огромную угрозу, считает Михаил Седогин.

"Особенность здесь и в том, что по закону (относящемуся к "мусорной реформе") при установлении тарифа инвестор должен рассчитывать на возврат своих вложений через… 20-30 лет! В это трудно поверить, но просто надо посмотреть в раздел VIII постановления Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" в ред. постановлений Правительства РФ от 28.10.2016 N 1098, … от 02.10.2023 N 1624, от 27.01.2024 N 70. Это противоречит всем экономическим законам. Сюда же добавим и чудовищную отчетность, громоздкую и отставшую от жизни лет на сорок, но требующую колоссальных затрат труда и времени. И постоянные, регулярные и очень странные проверки ("мораторий" к большинству мусорных операторов не применяется). Проверяющий выявляет нарушения и наказывает инвестора, но не чиновника, который не утвердил в тарифе, например, те же мероприятия на технику безопасности и экологические мероприятия", — делится мнением бывший директор ГУП "Экология".

Поэтому, считает эксперт, инвесторы очень неохотно в эту сферу идут. "А те, которые идут, тем не менее, очень специфические лица. Они считают, что благодаря своему влиянию и приближенности к власти сумеют как-то закрепиться и использовать свои возможности. На самом деле это тоже напрасные надежды. Никакое влияние сейчас не позволит преодолеть порочную основу самой системы. То есть если спрашивать меня о мусорной реформе, главными элементами которой являются фигура регионального оператора и крайне неэффективный и противоречивый способ формирования тарифов мусорных операторов, то мое отношение здесь сугубо отрицательное. Мы сейчас находимся в состоянии хуже, чем 10 лет назад", — резюмирует Михаил Седогин.