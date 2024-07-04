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Облправительство Власть и политика

В Самарской области проведут мусорную реформу

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 июля, на заседании правительства Самарской области под председательством главы региона Вячеслава Федорищева обсудили работу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

Доклад о том, что было сделано за последние годы в Самарской области в отрасли обращения с ТКО, представил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Владимир Василенко.

Глава региона отметил, что у жителей Самарской области ситуация с вывозом мусора вызывает много претензий, это, в том числе, рост тарифов, норматив оплаты — с квадратного метра, не улучшилось качество услуги. Врио губернатора поступает множество жалоб по этой теме.

"Нет правильной организации контейнерных площадок — мало где в нашей большой стране они находятся в таком состоянии. У нас не организована работа по логистике, не хватает полигонов, и не приняты до сих пор решения, которые позволили бы нам с уверенностью говорить, что через два-три года мы будем правильно принимать этот мусор. Мы не внедряем культуру раздельного сбора мусора — а что мы будем делать с раздельным мусором, если нам некуда его раздельно складировать и утилизировать, — отметил он. — Я даю оценку по итогам месяца работы здесь, по этому направлению ужасно организована работа. Результат — не в бумагах, не в цифрах, не в оценках. Результат на улицах наших городов. Они завалены мусором".

Руководитель области озвучил ряд принятых решений. Кураторство направления обращения с ТКО от министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона переходит к председателю областного правительства. Полномочия на уровне исполнительной власти по данному направлению переданы в новое министерство природных ресурсов и экологии. Также ранее глава региона принял решение об изменении системы оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: нужно в корне менять систему по обращению с ТКО. Глава региона сообщил, что правительство региона будет последовательно и системно реализовывать новую мусорную реформу. Контролировать ее будет председатель правительства. По словам Вячеслава Федорищева, слово "реформа" обычно воспринимается негативно и ассоциируется с драматическими изменениями для жителей.

"У нас мусорная реформа будет иметь зеленую — правильную — окраску, — подчеркнул руководитель области. — И ни одно решение, которое будет принято, не должно и не повлияет негативно на то, как люди это воспримут, все шаги, которые мы будем делать, направлены на одно — чтобы качество жизни повышалось. Это касается того, что мы видим дома, в подъезде, на улице и вообще — в контуре экологии".

Будет сформирована межведомственная рабочая группа по организации мусорной реформы, в том числе в нее войдут представители прокуратуры Самарской области.

"Очень важно, чтобы все те решения, которые мы будем формировать, получали сразу же должную оценку, исходя из накопленного в вашем ведомстве понимания ситуации. Я знаю, что оно очень обширное", — обратился глава региона к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому.

"Мы готовы к этой работе, готовы принципиально поддержать правительство", — подчеркнул прокурор.

"У нас месяц на то, чтобы принять необходимые решения — управленческие, кадровые, системные — и начать их исполнять", — обозначил Вячеслав Федорищев сроки участникам заседания.

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