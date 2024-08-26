В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области издал приказ о смене способа начисления платы жителям за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Провести эту работу ведомству поручил врио губернатора Вячеслав Федорищев. Сейчас в городах Самарской области плата за вывоз ТКО начисляется из расчета квадратных метров жилья, а в селах — исходя из количества проживающих в доме людей. Горожан такая система не устраивала, но поток жалоб долгое время не помогал ее изменить. Теперь же решено, что и в городах плату за вывоз мусора будут начислять исходя из числа жильцов, а не квадратных метров.

Новая система расчета для жителей индивидуальных домов на территории городов начнут действовать с 1 сентября. Этому и посвящен приказ департамента.

"Для индивидуальных домов на территории городов Самарской области оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будут начислять исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в нем. При расчетах будет использоваться нормативов накопления ТКО для многоквартирных домов в муниципальных районах в размере 1,95 кубометра в год на 1 человека", — говорится в документе.

Действующий регоператор по обращению с ТКО — ООО "ЭкоСтройРесурс" — пояснял, что плата за коммунальную услугу будет начисляться исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан. При отсутствии зарегистрированных — по числу собственников.

Сумму в квитанции будут рассчитывать по следующей формуле: количество зарегистрированных*единый тариф*годовой норматив/12 месяцев. Учитывая, что сейчас стоимость вывоза кубометра мусора установлена в размере 622,07 рубля, в месяц оплата составит 101,09 руб. с человека; 202,17 руб. — с двух; 303,26 руб. — с трех, 404,35 руб. — с четырех, 505,35 руб. — с пяти. Для сравнения, сейчас жители оплачивают вывоз мусора по площади жилого помещения: 40 кв. м — 188,69 рубля; 60 кв. м — 283,04 рубля, 80 кв. м — 377,39 руб. и т. д.

Изменить тариф для жителей многоквартирных домов в городах Самарской области планируют с конца октября. Вероятно, он будет считаться по аналогичному принципу.

А с 1 ноября в Самарской области начнет работать новый регоператор по обращению с ТКО. Это будет государственная компания, принадлежащая Самарской области.