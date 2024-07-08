В Самарской области рассчитали новый мусорный тариф

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области подготовил проект приказа, утверждение которого даст начало новой мусорной реформе в регионе. В документе речь идет о смене способа начисления платы жителям за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Провести эту работу ведомству поручил врио губернатора Вячеслав Федорищев. Сейчас в городах Самарской области плата за вывоз ТКО начисляется из расчета квадратных метров жилья, а в селах — исходя из количества проживающих в доме людей. Горожан такая система не устраивала, но поток жалоб долгое время не помогал ее изменить. Теперь же решено, что и в городах плату за вывоз мусора будут начислять исходя из числа жильцов, а не квадратных метров.

Новые тарифы для индивидуальных домов на территории городов начнут действовать с 1 сентября. Этому и посвящен проект постановления профильного департамента правительства.

"Для индивидуальных домов на территории городов Самарской области оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будут начислять исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в нем. При расчетах будет использоваться нормативов накопления ТКО для многоквартирных домов в муниципальных районах в размере 1,95 кубометров в год на 1 человека", — говорится в документе.

Сейчас стоимость вывоза кубометра мусора установлена в размере 622,07 рубля. То есть в год плата для одного человека составит около 1200 рублей.

Изменить тариф для жителей многоквартирных домов в городах Самарской области планируют с конца октября. Вероятно, он будет считаться по аналогичному принципу.