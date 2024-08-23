Новый мусорный регоператор начнет работу в Самарской области 1 ноября

Врио председателя правительства Самарской области Михаил Смирнов доложил главе региона о выполнении его поручений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Напомним, сейчас регоператором является ООО "Экостройресурс". Врио губернатора Вячеслав Федорищев не раз высказывал претензии к качеству работы компании, ссылаясь на жалобы жителей.
Так, на сегодня приняты нормативные акты, позволяющие лишать статуса регионального оператора по обращению с ТКО. А правительством Самарской области и "ЭкоСтройРесурс" подписали соглашение о завершении работы регоператора с 1 ноября.
До 1 ноября нынешний регоператор должен будет перевести персонал и передать имущество в государственную компанию, принадлежащую непосредственно Самарской области. Обещается, что работники отрасли не пострадают. С 1 ноября работу начнет новый региональный оператор.
Качеству работы "ЭкоСтройРесурса" в сентябре и октябре уделят особое внимание. Руководство компании обещает, что ухудшений не допустят.
До ноября абонентам нужно будет платить за услуги по вывозу ТКО по прежним реквизитам в "ЭкоСтройРесурс". Смена регоператора не позволит неплатещикам "спрятаться" от непогашенной задолженности, все долги будет взыскивать как "ЭкоСтройРесурсом", так и новый оператор.
Муниципальные образования региона в 4 квартале 2024 г. получат средства на обустройство контейнерных площадок, в объеме, превышающем весь предшествующий трехлетний период. Работа начнется с самых "запущенных" объектов. Жители увидят изменения "на земле".
"Настойчиво и последовательно будем приводить отрасль в порядок. Понимаю, что люди заждались результатов в этой сфере, постараемся максимально ускориться", — сказал Михаил Смирнов.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.