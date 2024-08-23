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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские власти определили правила увольнения мусорного регоператора

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области утвердило порядок лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подпись под документом поставил врио первого вице-губернатора Михаил Смирнов.

Фото: Волга Ньюс

Сейчас регоператором является ООО "Экостройресурс". Врио губернатора Вячеслав Федорищев не раз высказывал претензии к качеству работы компании, ссылаясь на жалобы жителей. Он даже заявил, что к 1 сентября регоператор сменится.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Экостройресурс" принадлежит Василиосу Зиакасу и ООО "Капитал Актив", учредителями которого являются Татьяна Звягина и Андрей Пашков. Последний известен как один из акционеров ПФК "Крылья Советов" (наряду с правительством области). Кстати, Василиос Зиакас некогда входил в совет директоров клуба.

 

И вот теперь правительство утвердило порядок, на основании которого власти смогут произвести эту замену. В постановлении указано, что решение о лишении юридического лица статуса регоператора по обращению с ТКО будет принимать министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Именно на это ведомство с недавних пор возложили полномочия по курированию данной сферы. Однако при вынесении "вердикта" регоператору минлесхоз должен учесть решение специальной межведомственной комиссии, состав которой утвердит региональное правительство.

Регоператора могут лишить статуса, если в течение календарного года будут зафиксированы многократные (2 раза и более) нарушения правил обращения с ТКО и условий соглашения с региональными властями:

• в отношении объема (массы) отходов, образующихся в зоне деятельности регоператора;
• повлекшие причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Также в качестве оснований для снятия статуса утвердили:

• нарушение схем потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов;
• задолженность по оплате услуг оператора по обращению с ТКО, если она превышает 12-ю часть необходимой валовой выручки компании;
• нарушение условий соглашения в отношении предоставления безотзывной банковской гарантии.

В документе отмечается, что нарушения должны быть задокументированы и доказаны. У регоператора будет 5 рабочих дней с момента получения актов на то, чтобы дать пояснения.

Межведомственная комиссия изучит все данные и вынесет решение. Если она усмотрит основания для снятия статуса, то министерство должно будет принять соответствующий приказ.

Этот документ будет основанием для расторжения соглашения с регоператором в одностороннем порядке. Однако компания должна будет исполнять функции по обращения с ТКО, пока не будет выбрана замена. Также она будет обязана передать новому регоператору всю документацию, включая реестры договоров.

 

Гид потребителя

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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

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