Самарские власти определили правила увольнения мусорного регоператора

Правительство Самарской области утвердило порядок лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подпись под документом поставил врио первого вице-губернатора Михаил Смирнов.
Сейчас регоператором является ООО "Экостройресурс". Врио губернатора Вячеслав Федорищев не раз высказывал претензии к качеству работы компании, ссылаясь на жалобы жителей. Он даже заявил, что к 1 сентября регоператор сменится.
И вот теперь правительство утвердило порядок, на основании которого власти смогут произвести эту замену. В постановлении указано, что решение о лишении юридического лица статуса регоператора по обращению с ТКО будет принимать министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.
Именно на это ведомство с недавних пор возложили полномочия по курированию данной сферы. Однако при вынесении "вердикта" регоператору минлесхоз должен учесть решение специальной межведомственной комиссии, состав которой утвердит региональное правительство.
Регоператора могут лишить статуса, если в течение календарного года будут зафиксированы многократные (2 раза и более) нарушения правил обращения с ТКО и условий соглашения с региональными властями:
• в отношении объема (массы) отходов, образующихся в зоне деятельности регоператора;
• повлекшие причинение вреда жизни и здоровью граждан.
Также в качестве оснований для снятия статуса утвердили:
• нарушение схем потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов;
• задолженность по оплате услуг оператора по обращению с ТКО, если она превышает 12-ю часть необходимой валовой выручки компании;
• нарушение условий соглашения в отношении предоставления безотзывной банковской гарантии.
В документе отмечается, что нарушения должны быть задокументированы и доказаны. У регоператора будет 5 рабочих дней с момента получения актов на то, чтобы дать пояснения.
Межведомственная комиссия изучит все данные и вынесет решение. Если она усмотрит основания для снятия статуса, то министерство должно будет принять соответствующий приказ.
Этот документ будет основанием для расторжения соглашения с регоператором в одностороннем порядке. Однако компания должна будет исполнять функции по обращения с ТКО, пока не будет выбрана замена. Также она будет обязана передать новому регоператору всю документацию, включая реестры договоров.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Экостройресурс" принадлежит Василиосу Зиакасу и ООО "Капитал Актив", учредителями которого являются Татьяна Звягина и Андрей Пашков. Последний известен как один из акционеров ПФК "Крылья Советов" (наряду с правительством области). Кстати, Василиос Зиакас некогда входил в совет директоров клуба.