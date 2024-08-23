Самарские власти определили правила увольнения мусорного регоператора

Правительство Самарской области утвердило порядок лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подпись под документом поставил врио первого вице-губернатора Михаил Смирнов.

Сейчас регоператором является ООО "Экостройресурс". Врио губернатора Вячеслав Федорищев не раз высказывал претензии к качеству работы компании, ссылаясь на жалобы жителей. Он даже заявил, что к 1 сентября регоператор сменится.

И вот теперь правительство утвердило порядок, на основании которого власти смогут произвести эту замену. В постановлении указано, что решение о лишении юридического лица статуса регоператора по обращению с ТКО будет принимать министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Именно на это ведомство с недавних пор возложили полномочия по курированию данной сферы. Однако при вынесении "вердикта" регоператору минлесхоз должен учесть решение специальной межведомственной комиссии, состав которой утвердит региональное правительство.

Регоператора могут лишить статуса, если в течение календарного года будут зафиксированы многократные (2 раза и более) нарушения правил обращения с ТКО и условий соглашения с региональными властями:

• в отношении объема (массы) отходов, образующихся в зоне деятельности регоператора;

• повлекшие причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Также в качестве оснований для снятия статуса утвердили:

• нарушение схем потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов;

• задолженность по оплате услуг оператора по обращению с ТКО, если она превышает 12-ю часть необходимой валовой выручки компании;

• нарушение условий соглашения в отношении предоставления безотзывной банковской гарантии.

В документе отмечается, что нарушения должны быть задокументированы и доказаны. У регоператора будет 5 рабочих дней с момента получения актов на то, чтобы дать пояснения.

Межведомственная комиссия изучит все данные и вынесет решение. Если она усмотрит основания для снятия статуса, то министерство должно будет принять соответствующий приказ.

Этот документ будет основанием для расторжения соглашения с регоператором в одностороннем порядке. Однако компания должна будет исполнять функции по обращения с ТКО, пока не будет выбрана замена. Также она будет обязана передать новому регоператору всю документацию, включая реестры договоров.