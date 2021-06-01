Акционер "Крыльев Советов" отозвал иск к клубу

Акционер ПФК "Крылья Советов" Андрей Пашков отозвал иск к клубу, в котором он оспаривал усечение полномочий совета директоров. Об этом истец заявил на заседании арбитражного суда во вторник, 1 июня.
Андрей Пашков пояснил суду, что отказ от иска заявлен в связи с урегулированием спора во внесудебном порядке.
"Мы достигли договоренности о том, что будут приняты новые решения, которые скорректируют решение общего собрания акционеров от 24 февраля. Это позволит соблюсти интересы всех акционеров и членов совета директоров", - прокомментировал ситуацию Пашков корреспонденту Волга Ньюс.
Напомним, ранее сообщалось, что 24 февраля общее собрание акционеров самарского клуба внесло коррективы в положение о совете директоров. Изменения расширили полномочия председателя совета директоров, позволив ему отказываться от включения в повестку дня вопросов по своему усмотрению и не созывать заседание по инициативе миноритарных акционеров или членов совета директоров.
"Я считаю, что нарушаются мои права как акционера, членов совета директоров и клуба в целом, так как решение изменяет и серьезно корректирует систему управления, делая ее более безответственной и опасной для названных лиц", - заявлял ранее Андрей Пашков.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))