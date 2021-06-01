Акционер "Крыльев Советов" отозвал иск к клубу

Акционер ПФК "Крылья Советов" Андрей Пашков отозвал иск к клубу, в котором он оспаривал усечение полномочий совета директоров. Об этом истец заявил на заседании арбитражного суда во вторник, 1 июня.

Андрей Пашков пояснил суду, что отказ от иска заявлен в связи с урегулированием спора во внесудебном порядке.

"Мы достигли договоренности о том, что будут приняты новые решения, которые скорректируют решение общего собрания акционеров от 24 февраля. Это позволит соблюсти интересы всех акционеров и членов совета директоров", - прокомментировал ситуацию Пашков корреспонденту Волга Ньюс.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 февраля общее собрание акционеров самарского клуба внесло коррективы в положение о совете директоров. Изменения расширили полномочия председателя совета директоров, позволив ему отказываться от включения в повестку дня вопросов по своему усмотрению и не созывать заседание по инициативе миноритарных акционеров или членов совета директоров.

"Я считаю, что нарушаются мои права как акционера, членов совета директоров и клуба в целом, так как решение изменяет и серьезно корректирует систему управления, делая ее более безответственной и опасной для названных лиц", - заявлял ранее Андрей Пашков.