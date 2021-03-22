Акционер "Крыльев Советов" судится из-за усеченных полномочий совета директоров

24 февраля общее собрание акционеров ПФК "Крылья Советов" внесло коррективы в положение о совете директоров общества, которые теперь пытается через суд оспорить акционер клуба Андрей Пашков, пишет "Самарское обозрение".

Внесенные изменения расширяют полномочия председателя совета, позволяют ему отказываться включать в повестку дня коллегиального органа управления вопросы по своему усмотрению и даже не созывать заседание в случае поступления соответствующей инициативы со стороны миноритарных акционеров или членов совета.

В публичную плоскость информация о расколе среди акционеров "Крыльев" впервые вышла 13 марта., когда о ситуации в эфире "Эха Москвы в Самаре" член совета директоров ПФК "Крылья Советов" рассказал Александр Милеев.

Иск Андрея Пашкова поступил в самарский арбитраж 11 марта. По существу в своем иске Пашков выступает против новых деталей в механизме корпоративного управления, принятых в клубе 24 февраля, и просит суд признать их недействительными. Пашков считает, что коррективы нарушают несколько статей российского законодательства и задевают непосредственно его права как акционера клуба.

"Это стандартный процесс корпоративного спора. Я считаю, что нарушаются мои права как акционера, членов совета директоров и клуба в целом, так как решение изменяет и серьезно корректирует систему управления, делая ее более безответственной и опасной для названных лиц", — пояснил Пашков.

По его словам, опасность происходящего заключается, прежде всего, в том, что появляются дополнительные риски причинения вреда. "Это может произойти за счет того, что практически дезавуируются управленческие возможности членов совета директоров", — говорит он.

Внесенные изменения, по убеждению Андрея Пашкова, фактически лишат членов совета директоров возможности реализовывать свои права и добросовестно выполнять обязанности. "Как можно контролировать, согласовывать, обсуждать, рекомендовать? Напомню, у председателя совета директоров нет единоличного управленческого поведения. Он не директор, который подписал приказ, а член коллегиального органа, который может только обсуждать и голосовать, и ему законом предоставлено право ставить вопросы в повестку дня. Почему у него вдруг появляются привилегии в части оценки значимости предлагаемых вопросов в повестку дня по сравнению с другими членами совета директоров?" — недоумевает Пашков, добавляя: чтобы действовать в интересах клуба, он, как акционер и член совета директоров, должен иметь право ставить вопросы на голосование, право их обсуждения и выполнения функций контроля, рекомендаций и т. д.

Принятый же механизм управления, а именно снятие любого вопроса с повестки заседания совета директоров, касается, по мнению Пашкова, не только членов совета директоров, но и ревизионной комиссии и аудиторов.

"Получается, что единственный, кто определяет, нужно или не нужно обсуждать тот или иной вопрос, — председатель совета директоров. А у члена коллегиального органа наблюдается при этом абсолютная потеря самостоятельного статуса: остается только право просто приходить и поднимать руку. Получается какая-то театральщина", — говорит Пашков. В версии акционера "Крыльев", повышаются риски безответственности: если восемь членов совета директоров из девяти бесправны, уровень контролируемости, прозрачности процесса резко снижается.