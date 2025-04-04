16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМу выделен лимит "зонтичных" поручительств на 2025 год Мошенники меняют тактику: теперь никаких кодов из СМС Жители Самарской области "разморозили" 2 млрд рублей средств накопительной пенсии со "СберНПФ" НОВИКОМ провел деловой завтрак на международном форуме "Энергопром" Алмаз Иматдинов рассказал, как построить HR-аналитику с нуля

Банки Финансы

Мошенники меняют тактику: теперь никаких кодов из СМС

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему работы мошенников — на нее стали чаще жаловаться в марте. Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из СМС называть не надо". Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян.

Во время первого звонка мошенники стараются напугать клиента или же действуют нарочито, чтобы у человека не возникло сомнений в их умысле. Например, сообщают клиенту, что ему нужно подождать на линии, и якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать "генерала ФСБ". Далее звонок обрывается, или клиент кладет трубку сам.

Во второй части схемы клиенту приходит СМС или письмо на почту, в котором сообщается, что в его аккаунт на госсервисе, в банке и т. д. попытались войти с незнакомого устройства. "Если это были не вы, позвоните по номеру 8800… или смените пароль по ссылке". Номер телефона и адрес ссылки очень похожи на официальные номера госсервисов, банков или операторов связи. По ссылкам открываются фишинговые сайты, через которые мошенники получают данные от личного кабинета жертвы. Но по якобы официальному номеру ждет звонка очередной мошенник.

В третьей части обманутый клиент сам звонит мошенникам по указанному телефону или переводит им деньги. В беседе паникующую жертву снова пугают и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет и т. д. Доверившись им, клиенты сами передают злоумышленникам имеющиеся средства, оформляют кредиты и передают деньги неизвестным лицам, например, через курьеров. Также клиентов уговаривают установить приложение Центрального банка, чтобы защитить деньги отправляют к банкомату. Там клиент прикладывает телефон к считывателю NFC и проводит зачисление денег на карту, которой управляют преступники.

ВТБ призывает всегда звонить в банк по телефонам, написанным на банковской карте или на официальном сайте. Не переходить по ссылкам из рассылок, проверять информацию самостоятельно в официальных приложениях или на сайтах компаний.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4