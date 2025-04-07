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Страхование Финансы

Дом в России выгоднее квартиры, самые опасные регионы — Оренбург, Курган и Москва

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Быть владельцем частного дома выгоднее, чем квартиры — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, на долю ЧП с домами приходится не больше 37% страховых событий в компании (против 63% с квартирами). Самые "опасные" регионы — Оренбург, Курган и Москва Средний размер ущерба оценивается страховой компанией в 403 тыс. рублей.

По оценкам ВСК, самые опасные периоды года для владельцев частных домов — это апрель (в этом месяце фиксируется 22% происшествий), май (14%) и июль (12%).

В антирейтинг регионов, где происходит наибольшее число происшествий с домами, вошли: Оренбургская (24%), Курганская (9,5%), Московская (7%) области, Удмуртия (7%), Карачаево-Черкессия (2%), Тверская область (2%), Марий Эл (2%) и Башкортостан (2%).

В 58% случаев причиной происшествий с домами являются стихийные бедствия (ранее этот показатель был равен 6,5%). 23% страховых событий приходится на пожары (31% в начале 2024 года), 8% — на затопления. Также за год выросло число обращений из-за противоправных действий третьих лиц с 1% до 5%.

Реже всего россияне, проживающие в частных домах, сталкиваются с авариями инженерных систем (бОльшая часть пострадавших — примерно 36% — москвичи), повреждениями из-за удара молний (частая проблема жителей Приволжского округа, треть таких ЧП).

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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