Дмитрий Плотников назначен техническим директором макрорегиона "Волга" Т2

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Дмитрия Плотникова на должность технического директора макрорегиона "Волга" T2. Ранее он возглавлял макрорегиональный департамент развития сети.
В новой должности Дмитрий будет управлять деятельностью по развитию и эксплуатации сети макрорегиона, обеспечением взаимодействия с техническими центрами компетенций и рядом других процессов технического блока.
Дмитрий Плотников окончил Вятский государственный университет по специальности "Сети связи и системы коммутации". К команде Т2 он присоединился в 2009 году. Карьерный путь Дмитрия в компании начался с должности руководителя отдела эксплуатации кировского филиала, затем он перешел на позицию технического директора филиала. За время работы в региональной команде Дмитрий Плотников сформировал высокий уровень вовлеченности сотрудников, что позволило филиалу не только достичь ключевых финансовых и технических показателей, но и завершить проекты по строительству и обновлению сети раньше срока.
На территории Приволжья под управлением Дмитрия был запущен ряд важных проектов, включая обеспечение связью федеральной трассы М-12 "Восток", связывающей Москву с республикой Татарстан, а также внедрение технологии VoLTE в макрорегионе в рекордные сроки — всего за три месяца. Кроме того, под руководством Дмитрия техническая команда успешно реализовала проект по строительству базовых станций в малонаселенных пунктах регионов Приволжья.
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Качественная и надежная связь — то, за что абоненты выбирают оператора Т2. А значит, главным приоритетом компании остается поддержание высоких стандартов сети, её постоянное развитие и обеспечение растущих 4G-скоростей для наших абонентов. Мы движемся быстрее рынка, задавая темпы развития, поэтому нам важно работать на опережение запросов клиентов и обеспечивать связь там, где она будет необходима в ближайшее время. Для достижения этих целей важна профессиональная команда, и я уверен, что управленческий опыт Дмитрия, его экспертность и глубокое понимание специфики бизнеса позволят закрепить качество сети T2 во всех регионах Приволжья на лидерских позициях".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..