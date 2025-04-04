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АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение на станции смешения нефти в Самарской области АО "Транснефть - Приволга" провело плановые работы на производственных объектах АО "Транснефть - Приволга" организовало викторину для студентов СамГТУ Новокуйбышевские нефтепереработчики получили награды за вклад в экологию Волонтеры "Роснефти" провели в Новокуйбышевске литературные чтения, посвящённые 80-летию Победы

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение на станции смешения нефти в Самарской области

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Самарской области МЧС России провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) в резервуарном парке станции смешения нефти Самарского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — отработка взаимодействия Самарского территориального пожарно-спасательного гарнизона с персоналом станции смешения нефти, аварийными службами, повышение готовности привлекаемых сил и средств пожарной охраны к действиям по ликвидации пожара и обеспечению основных функций объекта хранения и транспортировки нефти. Кроме того, проверялась готовность членов добровольной пожарной дружины и персонала станции к ликвидации пожара, отрабатывались взаимодействие с подразделениями ФПС, порядок оповещения и эвакуации людей, схемы пожаротушения.

По замыслу учебной тренировки произошло возгорание в одном из резервуаров, стационарная система автоматического пожаротушения вышла из строя. После поступления сигнала объект был обесточен, технологический процесс остановлен, были приняты меры по эвакуации. На место оперативно прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны — личный состав дежурных караулов пожарно-спасательных частей — 43, 44, 74 ФГБУ "8 отряд ФПС ГПС по Самарской области" и члены добровольной пожарной дружины объекта.

В устранении условного пожара были задействованы более 20 человек и шесть единиц специализированной техники. Условный пожар был успешно ликвидирован в регламентные сроки.

Организация и проведение учений по тушению условных возгораний — ключевой элемент в обеспечении пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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