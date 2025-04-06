Эволюция радиосвязи: от приемника до интернета вещей

Необходимость передачи информации на расстоянии стала очевидной еще на заре человечества. Долгое время для этих целей использовали костры или отражение солнечного света, затем голубиную почту и сигнальные огни. Потом была флажковая сигнализация и телеграф. Но чем активнее развивалась человеческая цивилизация, тем сложнее становилась информация, которую нужно было передавать. Были необходимы новые технологии, создание которых потребовало от людей множества научных изысканий и экспериментов. Каким был этот путь: эволюции радиосвязи? И где сегодня используются радиотехнологии? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.

Слово "радио" в переводе с латинского radiare означает "излучать, испускать лучи". Радиосигнал — это определенные виды электромагнитных колебаний, к которым также относятся видимый свет, инфракрасные волны, ультрафиолетовые волны и другие. В отличие от света радиоволны неразличимы человеческим глазом или другими органами чувств. К открытию радиоволн человечество шло маленькими шажками.

Впервые уверенно об обнаружении электромагнитных волн в конце 1830-х годов заявил английский ученый Майкл Фарадей. Еще через 30 лет другой исследователь из Великобритании Джеймс Максвелл создал теорию электромагнитного поля, которая нашла свое применение в физике.

В конце XIX века несколько ученых из разных стран (Генрих Герц, Никола Тесла, Оливер Лодж, Гульельмо Маркони) параллельно провели успешные эксперименты по использованию электромагнитных волн.

Несмотря на то что в мире создателем радиотелеграфии принято считать итальянского инженера Гульельмо Маркони, подавшего заявку на патент 2 июня 1896 года, российский физик Александр Степанович Попов провел демонстрацию приема радиоволн 7 мая 1895 года (День радио в России), а статью опубликовал в январе 1896 года.

7 мая 1895 года Александр Степанович выступил на заседании Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербурге с лекцией "Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям" с демонстрацией воспроизведенных опытов Лоджа. Позже прибор был приспособлен для улавливания атмосферных электромагнитных волн и получил название "грозоотметчик".

В апреле 1896 года, опять же на заседании Русского физико-химического общества, Попов, используя вибратор Герца и приемник собственной конструкции, передал на расстояние 250 метров радиограмму: "Генрих Герц". Таким образом русский ученый первым показал возможность передавать радиосигнал, который несет в себе определенную информацию.

К 20-м годам XX века радио уже стало средством массовой информации. А вскоре Российское телеграфное агентство стало рассылать информацию подписчикам за установленную плату.

В 1930 году компания Motorola выпустила первый автомобильный радиоприемник. Через 11 лет она же начала серийное производство радиоприемника, который можно было держать в одной руке.

С запуском СССР в 1957 году первого в мире искусственного спутника Земли началась эра спутниковой радио­связи. Во время нахождения спутника на орбите (92 дня) советские ученые получили не только массу важнейшей информации о космосе, но и опробовали новые технологии радиосвязи, которые позволили передавать информацию на тысячи километров и которые впоследствии стали неотъемлемой частью жизни каждого человека на планете.

В 1973 году один из ведущих инженеров Motorola Мартин Купер продемонстрировал миру первый прототип мобильного телефона, который тоже работал по принципу радиосвязи: был отправитель радиосигнала и получатель, только связь шла не напрямую, а через посредников в виде базовых станций, которые ретранслируют сигнал друг через друга.

В конце 70-х годов XX века США и в 80-х годах СССР запустили в космос спутники, обеспечивающие работу GPS и ГЛОНАСС. Сегодня без данных этих навигационных систем сложно представить работу, например, такси, автобусов, каршеринга, беспилотных автомобилей, противоугонных систем, геодезического оборудования и т. д.

В начале 2000-х принципы работы радиосвязи дали жизнь технологиям Wi-Fi и Bluetooth, а затем и 4G.

В 2018 году компания Space X американского бизнесмена Илона Маска запустила в космос коммерческие спутники Starlink, которые предоставляют высокоскоростной широкополосный интернет в любой точке мира. Непрерывную коммуникацию между терминалами и спутниками для поддержания доступа к интернету обеспечивает радиосвязь.

Также с помощью спутников Starlink пользователи на Земле получают возможность пользоваться мобильным интернетом нового поколения — 5G, имеющим важное значение для развития так называемого интернета вещей. Интернет вещей — это концепция, в которой физические предметы повседневной жизни соединены в сеть при помощи интернета и обмениваются данными между собой без необходимости прямого взаимодействия с человеком. Эти объекты могут собирать и передавать информацию, а также автоматически выполнять определенные задачи. Самый простой пример интернете вещей — умный дом.

Россия впервые отправила в космос аналоги Starlink — три низкоорбитальных спутника — в середине 2023 года. К 2035 году, по планам Минцифры России, их количество должно увеличиться до 900.