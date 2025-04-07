Самарский театр драмы представил премьеру "Женитьбы Бальзаминова"

На исторической сцене Самарского театра драмы им. М.Горького 4, 5 и 6 апреля прошли премьерные показы спектакля "Женитьба Бальзаминова" (12+).

Казалось бы, что нового может преподнести пьеса, написанная 164 года назад, особенно когда уже более шестидесяти лет существует классическая ее экранизация? Но молодые режиссеры умеют удивлять. Райские сады как воплощение мира грез главного героя, свадьба с элементами карнавала и сюрреалистический микс эпох и цветов произвели впечатление на самарскую публику.

Следующие показы спектакля "Женитьбы Бальзаминова" запланированы на 24 и 25 апреля.

Режиссер Ирина Васильева, художник-постановщик, художник по костюмам Нина Юнгвальд-Хилькевич, художник по свету Павел Бабин.