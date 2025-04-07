Самарский театр драмы представил премьеру "Женитьбы Бальзаминова"

На исторической сцене Самарского театра драмы им. М.Горького 4, 5 и 6 апреля прошли премьерные показы спектакля "Женитьба Бальзаминова" (12+).
Казалось бы, что нового может преподнести пьеса, написанная 164 года назад, особенно когда уже более шестидесяти лет существует классическая ее экранизация? Но молодые режиссеры умеют удивлять. Райские сады как воплощение мира грез главного героя, свадьба с элементами карнавала и сюрреалистический микс эпох и цветов произвели впечатление на самарскую публику.
Следующие показы спектакля "Женитьбы Бальзаминова" запланированы на 24 и 25 апреля.
Режиссер Ирина Васильева, художник-постановщик, художник по костюмам Нина Юнгвальд-Хилькевич, художник по свету Павел Бабин.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.