Испанская корпорация MAXAM проиграла борьбу за предприятие в Чапаевске

Испанская корпорация MAXAM — один из крупнейших мировых производителей взрывчатки — проиграл суды по своим российским активам, фактически потеряв возможность их продать, и не смог взыскать более 1 млрд руб. за акции в чапаевском АО "Высокотехнологичные системы инициирования" ("В.С.И.").

АО "В.С.И. " производит неэлектрические средства взрывания Rionel, предназначенные для работ на земной поверхности, в подземных рудниках и шахтах. Как сообщалось на официальном сайте MAXAM, производство было организовано в Чапаевске в 2002 г. как совместное предприятие дочерней компании MAXAM (европейского лидера в области систем инициирования) и крупного российского производителя взрывчатых веществ ОАО "Промсинтез".

С началом обострения международных отношений бывшие партнеры перешли в открытую конфронтацию. Последовали уголовные дела, смена руководства на "В.С.И." и борьба за предприятие.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа бенефициаров и руководителей компаний Maxamcorp International S.L. и Maxamcorp Holding S.L., зарегистрированных в Испании, по статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода). Одним из оснований стало сокращение персонала ВСИ наполовину и падение объемов производства на 70%.

По информации "Промсинтеза", гендиректор ООО "Максам Русия" (выступало управляющей компанией "В.С.И.") Наталья Пак и само "В.С.И." выдали заем ООО "ЮИИ-Сибирь", который был использован для выкупа просроченной задолженности Maxamcorp International S.L. на сумму более 10 млн евро.

Постановлением следователя имущество чапаевского предприятия в виде акций было передано на ответственное хранение с правами акционера "Промсинтезу". За этим последовали избрание нового состава совета директоров АО "В.С.И.", досрочное прекращение полномочий управляющей компании ООО "Максам Русия", избрание нового генерального директора.

ООО "Максам Русия" и Maxamcorp International S.L. оспорили эти изменения в учредительные документы в Арбитражном суде Самарской области. Однако им было отказано в удовлетворении требований.

Затем Maxamcorp International, S.L., считая себя владельцем акций "В.С.И." в качестве преемника Maxam UEB S.L., решило взыскать стоимость акций "В.С.И.". Первоначально испанская компания оценила их в 18,2 млн руб., затем сумму увеличили до 1 млрд рублей. Суд отказал в требованиях иностранцев и обязал их выплатить почти 1,5 млн руб. госпошлины в федеральный бюджет РФ.

Более того, Maxam остался еще должен "В.С.И." за образованные ранее внутригрупповые долги. После того, как контроль над последним перешел "Промсинтезу", между ним и "дочками" Maxam — ООО "Истерн Майнинг Сервисиз" (промплощадка на территории ОАО "Ковдорский ГОК" в Мурманской области) и ООО "ЮИИ-Сибирь" (производство в Красноярском крае) — в 2024 г. были заключены договоры уступки права требования к испанской корпорации. Долги в общей сумме 2,9 тыс. евро и 9,6 млн долларов США сложились по договорам поставки от 2021 г. и возникли, согласно пояснениям Maxamcorp International, S.L., в связи со сложностями проведения трансграничных платежей из Испании в период СВО.

Договоры уступки прав требований стали основанием еще двух судебных разбирательств. Но и здесь иностранцам не удалось одержать победу. Свою задолженность Maxam намерен был задействовать в продаже российских активов.

"Совершение оспариваемой сделки фактический срывает продажу российского бизнеса "Максамкорп Интернешнл С. Л.", поскольку "Максамкорп Интернешнл С. Л." в ходе продажи намеревалось реструктуризировать данную задолженность, включив ее в цену сделки", — приводится аргумент истца в решении Арбитражного суда Мурманской области.

Ранее Maxam направляла обращение российским властям, где сообщалось о предварительном договоре о продаже своих российских активов отечественному инвестору. В письме компания приводила размер планировавшейся в пользу государства выплаты — от 210 млн до 490 млн руб., весь бизнес испанцев в России оценивался на уровне 1,4 млрд рублей.

В результате долги иностранцев аккумулировали в воронежском ООО "Евротел", которое их взыскало в судебном порядке. При этом за исполнение обязательств Maxamcorp International, S.L. на 50% стоимости уступаемых прав поручился "В.С.И.".