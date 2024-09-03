"Промсинтез" рассказал об угрозах со стороны Запада чапаевскому заводу "В.С.И."

В АО "Промсинтез" рассказали Волга Ньюс о действиях компаний Maxamcorp International S.L. и Maxamcorp Holding S.L. на чапаевском АО "Высокотехнологичные системы инициирования" ("В.С.И.").

Напомним, "В.С.И." производит высокоточные средства инициирования взрыва для горнодобывающих предприятий. Компания была создана в Чапаевске в 2002 г. как совместное предприятие дочерней организации MAXAM (европейского лидера в области систем инициирования) и крупного российского производителя взрывчатых веществ ОАО "Промсинтез".

В последние годы стороны перешли из плоскости сотрудничества в открытую конфронтацию. Следствием таких отношений стали возбужденные уголовные дела, смена руководства на "В.С.И." и борьба за предприятие.

В "Промсинтезе" прокомментировали происходящее вокруг АО "Высокотехнологичные системы инициирования". В частности раскрыли схему владельцев "В.С.И.": "Конечным бенефициаром компаний Maxamcorp International S.L. и Maxamcorp Holding S.L. является фонд Rhône Group (США). Указанному фонду принадлежит подразделение Expal, которое изготавливает военную продукцию для стран НАТО, которая потом поставляется странами НАТО на Украину".

В "Промсинтезе" также пояснили, что уголовное дело, о котором Волга Ньюс писал ранее, возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа бенефициаров и руководителей компаний Maxamcorp International S.L. и Maxamcorp Holding S.L., зарегистрированных в Испании. Дело возбуждено отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве.

Следователи устанавливают обстоятельства вывода денежных средств АО "В.С.И." в размере более 10 млн евро за пределы РФ. По информации "Промсинтеза", гендиректор ООО "Максам Русия" (выступало управляющей компанией "В.С.И.") Наталья Пак и само "В.С.И." выдали заем ООО "ЮИИ-Сибирь", который был использован для выкупа просроченной задолженности Maxamcorp International S.L. на сумму более 10 млн евро.

"Из-за указанных незаконных действий АО "В.С.И." лишился денежных средств для осуществления своей деятельности, сырье не поставлялось, работники увольнялись, производственные мощности не функционировали", — отмечают в "Промсинтезе". Добавим, что Средне-Поволжское управление Ростехнадзора отозвало свидетельства на эксплуатацию опасных производственных объектов, в том числе на участок изготовления подрывных зарядов.

В связи с этим Наталье Пак заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела.

Кроме того, Maxam UEB S.L. приобрело 1 786 обыкновенных именных акций АО "В.С.И.", принадлежавших АО "Промсинтез". Последнее признано потерпевшим по факту незаконной передачи акций АО "В.С.И." в пользу компании Maxam UEB S.L. Производственные мощности чапаевского завода с оборудованием, сырье и готовая продукция признаны вещественным доказательством и выданы на ответственное хранение "Промсинтезу".

После этого последовали изменения в учредительные документы "Высокотехнологичных систем инициирования". В частности, в организации сменили гендиректора, совет директоров, прекратили полномочия управляющей компании ООО "Максам Русия". Сейчас, как пояснили в "Промсинтезе", на "В.С.И." восстановлена хозяйственная деятельность.

ООО "Максам Русия" и Maxamcorp International S.L. оспорили изменения в учредительные документы в Арбитражном суде Самарской области. Однако решением 3 сентября им отказано в удовлетворении требований.

Вместе с тем в реестре акционеров АО "В.С.И." значится, что компания Maxam UEB S.L. является владельцем 100% от уставного капитала общества. В 2021 г. Maxam UEB S.L. прекратила существование. В результате слияния последнего с Maxamcorp International S.L., как считают в корпорации, акции чапаевского предприятия должны были перейти им в результате универсального правопреемства. Как заявлял на заседании в арбитраже представитель "Максам Русия", со своей стороны они усматривают в поведении "Промсинтеза" как основного конкурента "В.С.И." признаки рейдерского захвата.