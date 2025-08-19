Программа "Мама-предприниматель" помогла жительнице Ставропольского района в развитии конного клуба

Федеральная образовательная программа "Мама-предприниматель" помогает женщинам сделать первые шаги в бизнесе.

В Самарской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе. Оставить заявку можно до 8 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.

В селе Ягодное Ставропольского района уже 4 года работает конный клуб "Black Horse". Анастасия Решетняк — основательница конного клуба и мама двоих детей — является победительницей проекта "Мама-предприниматель-2024".

Открыть собственную конюшню и разводить лошадей было детской мечтой Анастасии, к которой она упорно шла. В первом классе она пошла в конно-спортивную школу, а в 16 лет уже завела свою первую лошадь.

"Сегодня у нас живут 13 лошадей, шесть из них — мои, остальных коневладельцы держат на постое. Посетители к нам приезжают круглый год. Одни — на прогулки с лошадьми, другие — на фотосессию, третьи занимаются конным спортом", — рассказывает Анастасия Решетняк.

Превратить хобби в бизнес было непросто, делится хозяйка конного клуба. Помогло юридическое образование, поддержка супруга, сопровождали и специалисты центра "Мой бизнес". Здесь девушке рассказали про федеральную программу "Мама-предприниматель". Недолго думая, Анастасия отправила заявку и вошла в число участниц регионального этапа.

"В любом бизнесе первые 2 года — самые сложные, когда есть только идея и ты не знаешь, как ее превратить в бизнес. Это очень тяжело, и на программе помогают стартовать. Образовательная часть была очень полезной: нам рассказали, как вести финансовую деятельность, много вопросов разбирали про целевую аудиторию. А еще на программе я получила веру в то, что мой проект значимый и перспективный", — добавляет Анастасия.

Проект конного клуба конкурсная комиссия сочла самым лучшим, Анастасия стала победительницей регионального этапа, выиграла грант и отправилась представлять Самарскую область в Москву. Полученные денежные средства помогли обеспечить кормами питомцев и сосредоточиться на улучшении условий — лошади переехали в новую, просторную конюшню. Там же, на проекте возникла новая бизнес-идея — продавать корма через маркетплейсы.

Принять участие в программе "Мама-предприниматель" могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие — наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития. С 15 по 27 сентября будет проходить специальная обучающая программа в Самаре и Тольятти от тренеров центра "Мой бизнес".

"В ходе обучения участницы освоят ключевые навыки предпринимательской деятельности — от бизнес-планирования до маркетинга и привлечения клиентов. Кроме того, их ждут менторские сессии с действующими предпринимателями, индивидуальные консультации. В финале участницы презентуют свои проекты экспертному жюри и самый перспективный получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей", — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

В конце года 30 победительниц региональных этапов встретятся на заключительном, федеральном этапе программы, где смогут побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.