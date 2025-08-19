16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Программа "Мама-предприниматель" помогла жительнице Ставропольского района в развитии конного клуба Эффективное бурение: на конференции "Гипровостокнефти" рассмотрели опыт участников рынка Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС Самарские производители представили свою продукцию на творческом фестивале "Сферум" при поддержке минпросвещения РФ завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ

Экономика и бизнес

Программа "Мама-предприниматель" помогла жительнице Ставропольского района в развитии конного клуба

ЯГОДНОЕ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Федеральная образовательная программа "Мама-предприниматель" помогает женщинам сделать первые шаги в бизнесе.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В Самарской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе. Оставить заявку можно до 8 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.

В селе Ягодное Ставропольского района уже 4 года работает конный клуб "Black Horse". Анастасия Решетняк — основательница конного клуба и мама двоих детей — является победительницей проекта "Мама-предприниматель-2024".

Открыть собственную конюшню и разводить лошадей было детской мечтой Анастасии, к которой она упорно шла. В первом классе она пошла в конно-спортивную школу, а в 16 лет уже завела свою первую лошадь.

"Сегодня у нас живут 13 лошадей, шесть из них — мои, остальных коневладельцы держат на постое. Посетители к нам приезжают круглый год. Одни — на прогулки с лошадьми, другие — на фотосессию, третьи занимаются конным спортом", — рассказывает Анастасия Решетняк.

Превратить хобби в бизнес было непросто, делится хозяйка конного клуба. Помогло юридическое образование, поддержка супруга, сопровождали и специалисты центра "Мой бизнес". Здесь девушке рассказали про федеральную программу "Мама-предприниматель". Недолго думая, Анастасия отправила заявку и вошла в число участниц регионального этапа.

"В любом бизнесе первые 2 года — самые сложные, когда есть только идея и ты не знаешь, как ее превратить в бизнес. Это очень тяжело, и на программе помогают стартовать. Образовательная часть была очень полезной: нам рассказали, как вести финансовую деятельность, много вопросов разбирали про целевую аудиторию. А еще на программе я получила веру в то, что мой проект значимый и перспективный", — добавляет Анастасия.

Проект конного клуба конкурсная комиссия сочла самым лучшим, Анастасия стала победительницей регионального этапа, выиграла грант и отправилась представлять Самарскую область в Москву. Полученные денежные средства помогли обеспечить кормами питомцев и сосредоточиться на улучшении условий — лошади переехали в новую, просторную конюшню. Там же, на проекте возникла новая бизнес-идея — продавать корма через маркетплейсы.

Принять участие в программе "Мама-предприниматель" могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие — наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития. С 15 по 27 сентября будет проходить специальная обучающая программа в Самаре и Тольятти от тренеров центра "Мой бизнес".

"В ходе обучения участницы освоят ключевые навыки предпринимательской деятельности — от бизнес-планирования до маркетинга и привлечения клиентов. Кроме того, их ждут менторские сессии с действующими предпринимателями, индивидуальные консультации. В финале участницы презентуют свои проекты экспертному жюри и самый перспективный получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей", — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

В конце года 30 победительниц региональных этапов встретятся на заключительном, федеральном этапе программы, где смогут побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Федеральная программа "Мама-предприниматель" входит в перечень инструментов национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Организатор — минэкономразвития России. Оператор — национальное агентство "Мой бизнес". Генеральный партнер — "Мое дело". Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнер — СБЕР. При поддержке Фонда "Наше будущее", Союза женщин России. Продуктовые партнеры — VK, МИФ. Информационные партнеры — 7Дней.ru и ежемесячный журнал "Караван историй".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №28

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31