Спор испанской корпорации и "Промсинтеза" обернулся уголовным делом

Волга Ньюс стали известны подробности корпоративного спора между испанской корпорацией MAXAM - одного из крупнейших мировых производителей взрывчатки - и чапаевского ОАО "Промсинтез". Напомним, стороны не договорятся о том, кому подконтрольно АО "Высокотехнологичные системы инициирования" (ВСИ).

Напомним также, речь идет о предприятии, которое производит неэлектрические средства взрывания Rionel, предназначенные для работ на земной поверхности, в подземных рудниках и шахтах. Как сообщается на официальном сайте MAXAM, АО "ВСИ" организовано в Чапаевске в 2002 г. как совместное предприятие дочерней компании MAXAM (европейского лидера в области систем инициирования) и крупного российского производителя взрывчатых веществ ОАО "Промсинтез".

"Дочка" международной корпорации - ООО "Максам Русия" (бывшая управляющая компания ВСИ) - оспаривает ряд решений, в результате которых в учредительные документы "Высокотехнологичных систем инициирования" были внесены изменения. В частности, в организации заменили гендиректора.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, до 2022 г. владельцем чапаевского СП было испанское ООО "Максам ЮЕБ С.Л.". В результате слияния последнего с "Максамкорп Интернешнл С.Л." (Испания), как считают в корпорации, акции чапаевского предприятия должны были перейти им в результате универсального правопреемства в конце 2021 года. Однако отразить свои права на ВСИ в реестре акционеров иностранная компания не успела. На данный момент в учредителях "Высокотехнологичных систем инициирования" никто не обозначен.

В то же время, отмечает представитель "Максамкорп Интернешнл С.Л.", организация не может реализовать право на внесение изменений в реестр акционеров, поскольку в рамках уголовного дела следователь наложил арест на ценные бумаги ВСИ. Как стало известно Волга Ньюс, уголовное дело возбуждено по статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода). Одним из оснований для возбуждения уголовного дела и ареста акций стало сокращение персонала ВСИ наполовину и падение объемов производства на 70%. Более подробные обстоятельства дела не раскрываются.

Постановлением следователя имущество чапаевского предприятия в виде акций было передано на ответственное хранение с правами акционера "Промсинтезу". За этим последовали избрание нового состава совета директоров АО "ВСИ", досрочное прекращение полномочий управляющей компании ООО "Максам Русия", избрание нового генерального директора.

По словам представителя "Высокотехнологичных систем инициирования", эти решения направлены на сохранность имущества, "чтобы в результате происходящих на предприятии действий стоимость акций не стала равна нулю". В "Максам Русия" усматривают в поведении "Промсинтеза" как основного конкурента ВСИ признаки рейдерского захвата.